По факту теракта в Петербурге возбудили уголовное дело
3 апреля 2017, понедельник, 19:16 – СОЧИ-24
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после взрыва в Санкт-Петербурге. Правоохранительные органы намерены отработать все версии произошедшего."Несмотря на то что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и другие возможные версии происшествия", – заявила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Напомним, что в результате трагедии погибли порядка десяти человек, еще около 50 получили ранения.
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