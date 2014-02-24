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Почему ФСБ не предотвратила теракт в метро Петербурга

6 апреля 2017, четверг, 11:29 – СОЧИ-24

Почему ФСБ не предотвратила теракт в метро Петербурга
Почему ФСБ не предотвратила теракт в метро Петербурга
По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике России генерал-майора запаса Федеральной службы безопасности Александра Михайлова, силовики действовали правильно. Им просто не хватило времени.
Если бы данные о готовящемся
теракте были достаточно серьезными, у рамок металлодетекторов поставили бы в "неограниченных количествах" сотрудников Росгвардии с целью досмотра каждого вошедшего в метро, уверен
Александр Михайлов. "Не было информации, где произойдет теракт. Он мог
быть совершен на любом объекте повышенной опасности", – цитирует эксперта РИА
Новости. По его словам, силовые структуры России не располагали сведениями об исполнителе, месте и форме планируемого преступления. Генерал-майор ФСБ считает, что им просто не хватило времени."Это
характерно для всех спецслужб мира и вообще для любого анализа: когда не
хватает большого количества составляющих, мы их ищем. И если на
злоумышленника еще не вышли, а он уже совершил что-то, это не значит, что
кто-то в спецслужбах проявил невнимательность", – пояснил Михайлов. Он отметил эффективную системную работу ФСБ по
предотвращению подобных атак. "Думаю, что и в случае с
терактом в Петербурге наши специальные службы все делали правильно, и только
фактор времени не позволил выявить террориста. От такого не застрахована ни
одна спецслужба мира", – заключил эксперт. Напомним, что трагедия в подземке Санкт-Петербурга произошла 3 апреля около 15:00 мск. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления поезда. Машинист не остановил состав и доехал по следующей платформы. Погибли 14 человек, более 60 пострадали.Взрывное устройство привел в действие смертник. Личность террориста установлена, им оказался уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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