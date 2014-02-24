Почему люди приносят себя в жертву

14 марта 2017, вторник, 18:28 – ИА СОЧИ-24



Почему люди приносят себя в жертву

Американские ученые установили природу человеческого самопожертвования. Согласно результатам исследования, желание отдать свою жизнь за идею или другого человека является признаком эволюции.Эксперты считают, что самопожертвование является эволюционным механизмом, направленным на выживание группы, сообщает "Газета.ru". Ученые с помощью математического моделирования сократили список возможных мотивов подобного поведения и проверили их на представителях разных слоев населения.В исследовании приняли участие ветераны вьетнамской войны, мастерах смертельных боевых искусств, футбольных фанатах и близнецах. С их помощью эксперты изучили влияние коллектива на принимаемые индивидом решения, а также установили степень размытия личностных черт.В результате исследователи пришли к выводу, что мощным мотиватором для людей являетсяобщий негативный опыт. Именно он приводит в действие механизм обеспечения просоциального поведения, проявляющийся в разных формах, в том числе и в желании пожертвовать своей жизнью во благо социума.Ученые считают, что подобный механизм выработался у человека более ста тысяч лет назад. Такое поведение человека было выгодно на опасных коллективных мероприятиях, например, на охоте и при конфликтах между группами. Напомним, в 2015 году премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил президента России Владимира Путина за его талант к самопожертвованию. При этом политик подчеркнул, что весь мир главу государства как сильного и решительного лидера.

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