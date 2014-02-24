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Почему Порошенко наплевал на теракт в Петербурге
4 апреля 2017, вторник, 16:13 – СОЧИ-24
Украинские СМИ заметили, что президент Порошенко живет в
каком-то своем мире. Когда ему надо, он тут же спешит отреагировать на знаковые
события в далеких странах. После трагедий в Ницце, Стамбуле и Лондоне Порошенко
оперативно сочувствовал лидерам Франции, Турции и Великобритании.
После теракта в стамбульском аэропорту президент Украины отреагировал
спустя три часа. Тогда мысли Порошенко были со всем турецким народом и он
молился о том, чтоб такая трагедия не повторилась вновь. Один из самых
масштабных терактов в 2016 году произошел во французской Ницце, и Порошенко не
стал медлить с сочувственными словами и свои шок и боль Франсуа Олланду озвучил
в два часа ночи. После недавнего теракта в Лондоне, когда 52-летний Халид Масуд
въехал в толпу людей на Вестминстерском мосту, президент Украины через 4 часа
позвонил руководству Британии.
Взрыв в петербургском метро не вызвал интереса украинского
лидера: Петр Порошенко молчаливо поддержал теракт в Северной столице, пишут украинские
СМИ. Между тем слова поддержки россиянам в связи с терактом выразили президенты
большинства стран и международных организаций. Порошенко в это время хвастался выделением
очередного транша от МВФ в размере одного миллиарда долларов. Напомним, что не отреагировал Порошенко и на убийство
российского посла в Турции Андрея Карлова. Тогда власти Турции, представители
ООН, США и европейские лидеры осудили убийство дипломата и высказали семье
погибшего слова соболезнования.
Президент Украины посчитал, что гражданам России вполне достаточно соболезнований от лица министра иностранных дел Павла Климкина и предложения СБУ о сотрудничестве
в расследовании теракта в Петербурге, полагает директор
Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. "Учитывая
достаточно сложные российско-украинские отношения, Порошенко понизил статус
этого события, и это определяет уровень наших отношений", – сказал
политолог в интервью Dni.Ru.
Политолог Константин Костин назвал безразличие Порошенко
вопросом совести и этики. "Это понимание Порошенко того, чем является
терроризм для всего международного сообщества и каждого государства", -
резюмировал эксперт. Между тем в Киеве жители города несут цветы и записки со
словами поддержки к российскому посольству, выражая тем самым соболезнования
всем гражданам страны и семьям погибших в петербургском теракте. Слова
соболезнования россиянам выразили также председатель Народного совета ЛНР
Владимир Дегтяренко и глава ДНР Александр Захарченко.
Теракт в петербургском метро произошел накануне, 3 апреля.
Неустановленное взрывное устройство сработало на перегоне между станциями
"Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным на
14.00 4 апреля, в результате теракта погибли 14 человек, пострадали – 49, среди
них есть три иностранца.
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