Почему Порошенко наплевал на теракт в Петербурге

4 апреля 2017, вторник, 16:13 – СОЧИ-24



Почему Порошенко наплевал на теракт в Петербурге

Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не сказал ни слова о чудовищном теракте в петербургском метро. Эксперты и журналисты давно заметили, что сопереживания лидера Незалежной всегда избирательны и политически выверены.Украинские СМИ заметили, что президент Порошенко живет вкаком-то своем мире. Когда ему надо, он тут же спешит отреагировать на знаковыесобытия в далеких странах. После трагедий в Ницце, Стамбуле и Лондоне Порошенкооперативно сочувствовал лидерам Франции, Турции и Великобритании.После теракта в стамбульском аэропорту президент Украины отреагировалспустя три часа. Тогда мысли Порошенко были со всем турецким народом и онмолился о том, чтоб такая трагедия не повторилась вновь. Один из самыхмасштабных терактов в 2016 году произошел во французской Ницце, и Порошенко нестал медлить с сочувственными словами и свои шок и боль Франсуа Олланду озвучилв два часа ночи. После недавнего теракта в Лондоне, когда 52-летний Халид Масудвъехал в толпу людей на Вестминстерском мосту, президент Украины через 4 часапозвонил руководству Британии.Взрыв в петербургском метро не вызвал интереса украинскоголидера: Петр Порошенко молчаливо поддержал теракт в Северной столице, пишут украинскиеСМИ. Между тем слова поддержки россиянам в связи с терактом выразили президентыбольшинства стран и международных организаций. Порошенко в это время хвастался выделениемочередного транша от МВФ в размере одного миллиарда долларов. Напомним, что не отреагировал Порошенко и на убийствороссийского посла в Турции Андрея Карлова. Тогда власти Турции, представителиООН, США и европейские лидеры осудили убийство дипломата и высказали семьепогибшего слова соболезнования.Президент Украины посчитал, что гражданам России вполне достаточно соболезнований от лица министра иностранных дел Павла Климкина и предложения СБУ о сотрудничествев расследовании теракта в Петербурге, полагает директорЦентра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. "Учитываядостаточно сложные российско-украинские отношения, Порошенко понизил статусэтого события, и это определяет уровень наших отношений", – сказалполитолог в интервью Dni.Ru.Политолог Константин Костин назвал безразличие Порошенковопросом совести и этики. "Это понимание Порошенко того, чем являетсятерроризм для всего международного сообщества и каждого государства", -резюмировал эксперт. Между тем в Киеве жители города несут цветы и записки сословами поддержки к российскому посольству, выражая тем самым соболезнованиявсем гражданам страны и семьям погибших в петербургском теракте. Словасоболезнования россиянам выразили также председатель Народного совета ЛНРВладимир Дегтяренко и глава ДНР Александр Захарченко.Теракт в петербургском метро произошел накануне, 3 апреля.Неустановленное взрывное устройство сработало на перегоне между станциями"Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным на14.00 4 апреля, в результате теракта погибли 14 человек, пострадали – 49, срединих есть три иностранца.

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