Почему россиянки хотят замуж за Лаврова

21 марта 2017, вторник, 08:46 – ИА СОЧИ-24



Почему россиянки хотят замуж за Лаврова

Глава МИДа – образец идеального мужчины для большинства российских женщин. Неизменно элегантный, корректный, умница – лишь немногие из достоинств, приписываемых Сергею Лаврову. Главному дипломату России 21 марта исполнилось 67 лет.Мистер Нет – так окрестила Сергея Лавровазападная пресса. Главе МИД России сравнение с министром иностранных дел СССРАндреем Громыко польстило."В одной из иностранных газет меня назвали МистерНет. Так называли министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Мнелестно сравнение с великим дипломатом советской эпохи", – признался Лавров.Приведем цитату из статьи The New York Times засентябрь 2013 года. "Во многом работа Лаврова за последние шесть днейстала апогеем его карьеры, которую он посвятил блокированию опасных, каксчитает Кремль, односторонних действий США. Свои задачи Лавров выполняетнастолько эффективно, что ему дали прозвище Мистер Нет, авысокопоставленные американские руководители, включая Хиллари Клинтон иКондолизу Райс, заявляли, что контакты с ним часто приводили их в ярость. Будучитехническим мастером дипломатии при своем боссе – президенте Владимире Путине,Лавров маневрирует вокруг Соединенных Штатов, предотвращая односторонние военныеудары и утверждая роль России", – писала газета.Яркая характеристика! Привести в ярость Клинтон и Райс (и все это с фирменной "лавровской" ухмылкой) – высшийпилотаж.Хотя и самому дипломатичному из дипломатов ничточеловеческое не чуждо. Иногда и Лавров позволяет себе быть слегка раздраженным.Как, к примеру, в тот знаменательный день, когда на совместной пресс-конференциис коллегой из Саудовской Аравии произнес ставшую знаменитой фразу: "Дебилы, ..!" К кому именно относилось нелестное определение – к слишком шумнымжурналистам или кому-то другому, так и осталось тайной. Главное, что на имиджроссийского министра этот инцидент если и оказал какое-то влияние, то толькоположительное. Россиянки, во всяком случае, в своем кумире не разочаровались.Те же западные журналисты утверждают, что Лаврова уважают коллеги, называют человеком высокой квалификации, карьерным дипломатом– и все это без толики лицемерия. А собратьяпо ремеслу в кулуарах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке говорят о нем как о "колоритнойи независимой фигуре". "Высокий брюнет со спортивной походкой,неизменно элегантный – глядя на него, вы часто забывали о том, что перед вами —русский", – так отозвался о Лаврове один африканский дипломат. Причем ещедо того, как Сергей Викторович сел в министерское кресло, его называликорректным человеком, умницей и выдержанным дипломатом, способным насамостоятельное решение и собственную точку зрения.Говорили, что у главы российского МИДа армянские корни. Мол, Лавров – фамилия отчима, который его вырастил, а отец – тбилисскийармянин Калантаров. Большевсего говорили об этом, конечно, армяне, гордясь великим соотечественником. Иминистр их не разочаровал – признался-таки. На встрече со студентами вРоссийско-армянском (славянском) университете Еревана один из студентов спросил,помогают ли ему в работе его армянские корни. На что Лавров ответил:"Корни у меня вообще-то грузинские – мой отец из Тбилиси, а вот кровьдействительно армянская".Лавров еще и поэт. Его перу принадлежит, в частности, текст гимна МГИМО:Учиться – так взахлеб, а пить – так до конца,Не падать и идти упрямо к цели.Рассыпаны по миру горячие сердца,Надежные и в деле, и в веселье.А еще дипломат поет под гитару. Его супруга вспоминает, чтоот песен Высоцкого в исполнении Лаврова женщины просто таяли.Еще одно хобби министра иностранных дел – рафтинг(спуск по горным рекам на плоту). Последние 20 лет Лавров неизменновыкраивает в году две недели и проводит их, сплавляясь по горным рекам нанадувном плоту. У спутников министра-туриста есть негласное правило: в это время – никакого радио, телевидения, газет. Абсолютное отключение от внешнегомира. Лавров – профессионал, так что личных конфликтов у него ненаблюдалось. Если не считать, правда, его борьбу с антитабачными распоряжениямигенсека ООН Кофи Аннана – в то время, когда российский дипломат был постпредомстраны в этой организации. Запрет на курение в штаб-квартире в Нью-Йорке Лавровпросто проигнорировал. "Этот дом принадлежит всем членам ООН, и еегенеральный секретарь – всего лишь управляющий", – отвечал будущий министрна упреки генсека. Коллеги вспоминают, что Лаврову иногда становилось скучно назаседаниях Совета безопасности. Тогда он вставал и шел в ооновский бар, заказывалчашку эспрессо и стакан виски. И демонстративно закуривал.Ну а мы за родную державуПостоим, как всегда, не за страх.Завоюем желанную славуМы в лихих петушиных боях.В общем, будет, видать, не подаркомЭтот год. Только нам все равно.Никаким петухам и цесаркамНе удастся пустить нас на дно.Будем жить. Год не может быть лишним.И признаемся как на духу:Надо выпить. За нас. С наступившим.Не забудьте налить петуху.Эти стихи, посвященные Году Петуха, Сергей Викторовичнаписал 31 декабря 1980 года. Они во многом оказались пророческими. Но и наудивление оптимистичными. Что и понятно – с такими, как Лавров, пустить Россию на дно никому не удастся.

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