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Почему Трамп отказался потискать Меркель
18 марта 2017, суббота, 11:46 – ИА СОЧИ-24
Бывший фотограф Барака Обамы Пит Соуза откровенно посмеялся над Дональдом Трампом из-за инцидента с рукопожатием. Он разместил в Instagram два архивных снимка, на которых канцлер Германии и 44-й президент США выглядят как старые приятели.
Первое фото было сделано в 2009 году. На нем запечатлена первая встреча Меркель и Обамы. Судя по этому кадру прежний хозяин Белого дома был более радушен к гостям, вместо рукопожатия он поцеловал канцлера ФРГ в щеку.
Второй снимок был сделан на саммите G20 в 2011 году. На этот раз Обама и Меркель вели себя еще более дружественно. Президент США даже приобнял канцлера. Этот момент успел запечатлеть Пит Соуза.
Общественность тут же отреагировала на инцидент. Поведение Трампа объяснили отсутствием должного воспитания. "Это было ужасно. Он как ребенок, который еще не научился манерам", – написал один из пользователей Сети.
Между тем сам президент США на своей странице в Facebook разместил фотографию рукопожатия с канцлером ФРГ. "Для меня честь приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для мира", – подписал снимок американский лидер.
Напомним, конфуз произошел во время протокольной съемки в Белом доме. Президент США сделал вид, что не заметил просьбу фотографа еще раз подать руку канцлеру Германии. При этом Меркель уже была готова совершить рукопожатие, повернулась к Трампу, немного приподнявшись, но глава Америки в это время упорно смотрел в сторону, сложив руки между коленями. От неловкости момента канцлер даже слегка покраснела.
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