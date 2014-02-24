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Почему у пенсионеров отказывают почки
15 марта 2017, среда, 17:00 – ИА СОЧИ-24
Почки людей преклонного
возраста часто перестают работать после почечного инфаркта из-за того, что их
клетки теряют способность очищать себя от поврежденных митохондрий или "энергетических
станций". Специалисты отмечают, что большинство современных способов
лечения оказываются для пожилых пациентов бессильны.
"Наши данные указывают,
в каком направлении должны проводиться разработки лекарственных
препаратов, которые смогут вернуть старой почке способность противостоять
ишемии и увеличат ее адаптационные резервы", – цитирует профессора МГУ
имени М.В. Ломоносова Егора Плотникова Scientific Reports. В процессе старения ключевую роль
играют митохондрии, обладающие собственной ДНК.
Когда они плохо функционируют,
в клетках возникает недостаток молекул АТФ, из-за чего возникают старческие
заболевания. Чтобы выяснить, как у пожилых людей развивается почечная
недостаточность, ученые понаблюдали за крысами.
Эксперимент провели на
молодых и престарелых грызунах. Кровоснабжение их почек нарушали искусственным
путем. В некоторых
случаях органы удавалось вернуть к жизни, если первые периоды нарушения
кровотока были кратковременными.
Выяснилось, что почки пожилых крыс погибали из-за того, что
в их клетках переставали работать системы самоочистки. "У всех клеток есть
механизмы "контроля качества", которые удаляют поврежденные
компоненты клетки (митохондрии), и осуществляют самообновление системы. Но
в старой почке эти механизмы нарушены", – заключил Плотников. В будущем
ученые надуются найти методику восстановления этих систем, чтобы бороться с почечной
недостаточностью.
Источник:
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