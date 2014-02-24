Почему в России такие маленькие зарплаты

Бывший замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев рассказал, почему в России очень маленькие зарплаты. Он отметил, что в стране очень низкая эффективность труда. Алексей Ведев заявил, что в 55 странах мира доля фонда оплаты труда в добавленной стоимости очень высока. Следовательно, по словам эксперта, в России крайне велики издержки на труд, передает Lenta.ru."У нас зарплаты маленькие, а производительность труда на 30-40% ниже, чем эти зарплаты. Но факт есть факт – даже при таких низких зарплатах эффективность труда у нас очень низкая. Получается порочный круг: и зарплаты низкие, и работа плохая", – пояснил экономист.Он подчеркнул, что в России впервые за 25 лет снизился уровень реальных доходов населения. Игроки торгового рынка не могут сильно повысить цены на продукцию, поскольку это обернется падением спроса из-за отсутствия денег у граждан."Мы сейчас сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, когда в кризис фиксируется исторический минимум безработицы. Это то, что вы ни в одном учебнике макроэкономики не встретите, – добавил Ведев. – Первая реакция бизнеса на кризис – увольнение сотрудников. У нас – исторический минимум". Ранее вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец высказалась о бедности россиян. "Это уникальное явление вообще в социальной сфере – работающие бедные. У нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей", – заявила она.
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Самолет Boeing 767 британской авиакомпании Titan Airways с еврейскими паломниками на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Верующие мужественно перенесли аварийную ситуацию и, воспользовавшись моментом, обратились к богу...»
В условиях кризиса россияне стали экономить не только на одежде и продуктах, но и на услугах ЖКХ. Благодаря сокращению количества потребляемой электроэнергии и воды в 2016 году счет за коммуналку снизился на 10%...»