"Почта России" переименовала в Гендальфа ученого Гельфанда

16 марта 2017, четверг, 15:58 – ИА СОЧИ-24



"Почта России" переименовала в Гендальфа ученого Гельфанда

Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом.О казусе ученый написал на своей странице в Facebook. "Вот, наконец-то и документ есть. Не от кого-то там,от "Почты России", — рассказалГельфанд.Он предположил, что ошибка произошла потому, чтосотрудница почты неправильно записала его фамилию. "Когда человек мне прислалномер заказного письма, по которому его можно отслеживать, я обнаружил этусмешную опечатку", – цитирует Гельфанда "Газета.ru". Он отметил, что его уже так в шутку называли.Напост ученого отреагировал официальный представитель "Почты России" ДмитрийМаркин, отвечающий за работу с обращениями пользователей в соцсетях. "Если насамом отправлении данные указаны верно, то проблем при получении не возникнет",– заявил он.свою очередь в пресс-службе "Почты России" отметили, что некорректное внесениефамилии получателя в систему не влияет на скорость или качество доставки, еслина оболочке письма, бандероли или посылки указаны правильные данные адресата.В компании заверили, что письмо будет доставлено Михаилу Гельфанду вближайшее время.Кроме того, в "ПочтеРоссии" рассказали, каким образом происходит работа с обращениями граждан всоциальных сетях. Так, под профилем Дмитрия Маркина в круглосуточном режимеработает целая команда сотрудников службы поддержки клиентов.

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