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"Почта России" переименовала в Гендальфа ученого Гельфанда
16 марта 2017, четверг, 15:58 – ИА СОЧИ-24
О казусе ученый написал на своей странице в Facebook. "Вот, наконец-то и документ есть. Не от кого-то там,
от "Почты России", — рассказал
Гельфанд.
Он предположил, что ошибка произошла потому, что
сотрудница почты неправильно записала его фамилию. "Когда человек мне прислал
номер заказного письма, по которому его можно отслеживать, я обнаружил эту
смешную опечатку", – цитирует Гельфанда "Газета.ru". Он отметил, что его уже так в шутку называли.
На
пост ученого отреагировал официальный представитель "Почты России" Дмитрий
Маркин, отвечающий за работу с обращениями пользователей в соцсетях. "Если на
самом отправлении данные указаны верно, то проблем при получении не возникнет",
– заявил он.
В
свою очередь в пресс-службе "Почты России" отметили, что некорректное внесение
фамилии получателя в систему не влияет на скорость или качество доставки, если
на оболочке письма, бандероли или посылки указаны правильные данные адресата.
В компании заверили, что письмо будет доставлено Михаилу Гельфанду в
ближайшее время.
Кроме того, в "Почте
России" рассказали, каким образом происходит работа с обращениями граждан в
социальных сетях. Так, под профилем Дмитрия Маркина в круглосуточном режиме
работает целая команда сотрудников службы поддержки клиентов.
Источник:
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