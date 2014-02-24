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Под лавиной в Бурятии погиб француз

12 марта 2017, воскресенье, 18:14 – ИА СОЧИ-24


Байкальский поисково-спасательный отряд оказал помощь пострадавшим в результате схода лавины в Бурятии. Сотрудник МЧС рассказал, что в результате трагедии погиб один человек – гражданин Франции. Состояние здоровья троих туристов, также оказавшихся под снегом, неизвестно.Горнолыжники не были зарегистрированы в поисково-спасательных подразделениях, передает "Интерфакс". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 18:14
Под лавиной в Бурятии погиб француз

Байкальский поисково-спасательный отряд оказал помощь пострадавшим в результате схода лавины в Бурятии..»

вчера, 17:59
Круизный лайнер накрыл "девятый вал"

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Днем 12 марта в одном из жилы домов на востоке Москвы произошел пожар..»

вчера, 14:13
В Подмосковье мать убила ребенка и закопала на заднем дворе

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Подмосковья, которая подозревается в убийстве собственного сына..»

вчера, 12:29
На северо-востоке Москвы женщина выпала из окна

На северо-востоке Москвы на улице Лескова был обнаружен труп женщины..»

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