Под лавиной в Бурятии погиб француз

Байкальский поисково-спасательный отряд оказал помощь пострадавшим в результате схода лавины в Бурятии. Сотрудник МЧС рассказал, что в результате трагедии погиб один человек – гражданин Франции. Состояние здоровья троих туристов, также оказавшихся под снегом, неизвестно.Горнолыжники не были зарегистрированы в поисково-спасательных подразделениях, передает "Интерфакс". Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Сети набирает популярность ролик с "поющей" Дианой Шурыгиной, получившей известность после того, как была изнасилована на вечеринке студентом Сергеем Семеновым. "Певицу" из Шурыгиной сделал звезда YouTube Enjoikin, с легкой руки которого ранее "вокальные данные" проявляли Виталий Кличко, Наталья Поклонская и многие другие...»
В Сети набирает популярность ролик с "поющей" Дианой Шурыгиной, получившей известность после того, как была изнасилована на вечеринке студентом Сергеем Семеновым. "Певицу" из Шурыгиной сделал звезда YouTube Enjoikin, с легкой руки которого ранее "вокальные данные" проявляли Виталий Кличко, Наталья Поклонская и многие другие...»