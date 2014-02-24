Под видом жертвы наводнения таец напал на россиянку
9 января 2017, понедельник, 21:15 – ИА СОЧИ-24
Под видом жертвы наводнения таец напал на россиянку
Остров Самуи страдает от проливных дождей и подтоплений, однако практика показала, что не только стихия таит в себе опасность для туристов. Так, местный житель притворился жертвой наводнения и попросил помощи у россиянки. Та согласилась отвести его на мотоцикле домой, однако в этот момент таец ограбил ее и изнасиловал, передает НСН. Полиция обнаружила у подозреваемого вещи туристки и предъявила ему официальные обвинения в ограблении. Обвинен в изнасиловании он может быть после проведения медицинской экспертизы.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в компании младшего сына Николая и неизвестной женщины. СМИ пытаются угадать личность возможной новой "первую леди" государства...»
По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»
В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru..»
Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»