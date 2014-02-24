Подозреваемого по делу о питерском теракте арестовали в Москве
7 апреля 2017, пятница, 17:43 – СОЧИ-24
Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте Содика Ортикова, который ранее был задержан по подозрению в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru. Вердикт в отношении второго задержанного в Москве подозреваемого – Шохиста Каримова – ожидается в ближайшее время. Еще шесть человек были задержаны в самой Северной столице. При обысках у них было обнаружено взрывное устройство, идентичное тому, которое сработало в вагоне поезда метро 3 апреля. Напомним, бомбу в подземку пронес получивший российское гражданство уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Жертвами взрыва стали 14 человек, включая самого террориста. Общее число пострадавших превысило 80 человек.
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В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»
Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»