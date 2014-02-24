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Подробности страшного теракта в центре Стокгольма

7 апреля 2017, пятница, 18:15 – СОЧИ-24

Подробности страшного теракта в центре Стокгольма
Подробности страшного теракта в центре Стокгольма
В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего.
Терактом наезд на гуляющих по одной из самых туристических улиц шведской столицы уже признал премьер-министр страны Стефан Левен. Для осуществления своего плана злоумышленник тем же утром угнал грузовик компании Spendrups. Он дождался, пока водитель начнет заниматься разгрузкой продуктов для ресторана Caliente, запрыгнул в кабину и уехал.Очевидцы рассказывают, что на улице Дроттнинггатан грузовик появился совершенно неожиданно. Сбив пешеходов, он протаранил витрину одного из магазинов. После этого, по предварительным данным, начался пожар. Экстренные службы залили место происшествия пеной. Также в социальных сетях стали появляться сведения о том, что на улице была слышна стрельба. Полиция оцепила место происшествия. Позже стало известно, что подозреваемый в наезде на пешеходов был задержан неподалеку от брошенного грузовика. В интернете появился снимок, на котором видно, как полицейские ведут мужчину со сцепленными за спиной руками. Данные о числе жертв теракта разнятся. Изначально шведский журналист, ведущий репортаж с места события, рассказал о трех погибших. При этом он предположил, что жертв может быть больше. Однако, по официальным данным, погибли два человека. А в местных СМИ появилась информация о пяти погибших. Из соображений безопасности работа метро была приостановлена. Кроме того, было заблокировано движение поездов к центральному вокзалу Стокгольма. В самом здании проводится полицейская операция, передает РИА Новости. Также стражи порядка оцепили здание парламента Швеции.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»

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