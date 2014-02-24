Подробности трагической гибели тестя Кержакова

Выяснились новые обстоятельства смерти сенатора Вадима Тюльпанова. Оказалось, что тесть футболиста Александра Кержакова скончался в результате острой сердечной недостаточности. Как выяснилось, сенатор упал с высоты в помещении спортивно-оздоровительного центра "Оазис" в Огородном переулке Санкт-Петербурга. По словам источника в правоохранительных органах, Тюльпанов, поднимаясь по винтовой лестнице, рухнул и ударился головой об пол.По-видимому, причиной падения стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Именно кардиологический приступ и стал причиной смерти сенатора, пишет "Фонтанка". Предположительно, в результате удара об пол Тюльпанов получил также тяжелую травму головы. Он скончался до приезда бригады скорой помощи, передает Life.ru. По некоторой информации, врачей и полицию вызвал один из сотрудников центра "Оазис". Как отмечает издание, в момент трагедии на здании центра не было никакой таблички с указанием информации о нем. Однако после несчастного случая она неожиданно появилась, На месте происшествия работали представители руководства УФСБ, ГСУ СКР по Петербургу, регионального главка МВД. В целях расследования была изъята вся система видеонаблюдения. Ранее сообщалось, что 52-летний сенатор Тюльпанов поскользнулся на кафельной плитке, ударился головой и получил перелом основания черепа. Вадим Тюльпанов – член Совета федерации от Ненецкого автономного округа, председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности верхней палаты парламента. До этого назначения он был спикером Заксобрания Санкт-Петербурга.Сенатор вел активную жизнь – увлекался рыбалкой, пробовал себя в качестве телеведущего, занимался вокалом. Тюльпанов записал два компакт-диска – сборник романсов, посвященных женщинам, под названием "Дарите женщинам тюльпаны" и сборник военной песни под названием "Поклонимся великим тем годам".
Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»
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Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»
Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»
Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»
Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»
Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»
Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»