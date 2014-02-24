ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Подробности трагической гибели тестя Кержакова

5 апреля 2017, среда, 17:14 – СОЧИ-24

Подробности трагической гибели тестя Кержакова
Подробности трагической гибели тестя Кержакова
Выяснились новые обстоятельства смерти сенатора Вадима Тюльпанова. Оказалось, что тесть футболиста Александра Кержакова скончался в результате острой сердечной недостаточности.
Как выяснилось, сенатор упал с высоты в помещении спортивно-оздоровительного центра "Оазис" в Огородном переулке Санкт-Петербурга. По словам источника в правоохранительных органах, Тюльпанов, поднимаясь по винтовой лестнице, рухнул и ударился головой об пол.По-видимому, причиной падения стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Именно кардиологический приступ и стал причиной смерти сенатора, пишет "Фонтанка". Предположительно, в результате удара об пол Тюльпанов получил также тяжелую травму головы. Он скончался до приезда бригады скорой помощи, передает Life.ru. По некоторой информации, врачей и полицию вызвал один из сотрудников центра "Оазис". Как отмечает издание, в момент трагедии на здании центра не было никакой таблички с указанием информации о нем. Однако после несчастного случая она неожиданно появилась, На месте происшествия работали представители руководства УФСБ, ГСУ СКР по Петербургу, регионального главка МВД. В целях расследования была изъята вся система видеонаблюдения. Ранее сообщалось, что 52-летний сенатор Тюльпанов поскользнулся на кафельной плитке, ударился головой и получил перелом основания черепа. Вадим Тюльпанов – член Совета федерации от Ненецкого автономного округа, председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности верхней палаты парламента. До этого назначения он был спикером Заксобрания Санкт-Петербурга.Сенатор вел активную жизнь – увлекался рыбалкой, пробовал себя в качестве телеведущего, занимался вокалом. Тюльпанов записал два компакт-диска – сборник романсов, посвященных женщинам, под названием "Дарите женщинам тюльпаны" и сборник военной песни под названием "Поклонимся великим тем годам".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:59
На станции метро "Тушинская" нашли подозрительный предмет

На станции метро "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена нашли подозрительный бесхозный предмет..»

сегодня, 21:45
Странное место смерти тестя Кежракова озадачило россиян

Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»

сегодня, 20:44
Темные пятна в расследовании петербургского теракта

Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»

сегодня, 20:14
Кто мешает Трампу отменить санкции против России

Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»

сегодня, 19:13
Опознаны все жертвы теракта в метро Петербурга

Сотрудникам правоохранительных органов удалось опознать всех 13 погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга..»

сегодня, 19:01
Тимати и Баста зовут москвичей на "Вечер памяти"

Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»

сегодня, 18:58
Мисс мира стала самым красивым мэром

Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»

сегодня, 18:30
Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду

Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:59
На станции метро "Тушинская" нашли подозрительный предмет

На станции метро "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена нашли подозрительный бесхозный предмет..»

сегодня, 21:45
Странное место смерти тестя Кежракова озадачило россиян

Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»

сегодня, 20:44
Темные пятна в расследовании петербургского теракта

Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»

сегодня, 20:14
Кто мешает Трампу отменить санкции против России

Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»

сегодня, 19:13
Опознаны все жертвы теракта в метро Петербурга

Сотрудникам правоохранительных органов удалось опознать всех 13 погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга..»

сегодня, 19:01
Тимати и Баста зовут москвичей на "Вечер памяти"

Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»

сегодня, 18:58
Мисс мира стала самым красивым мэром

Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»

сегодня, 18:30
Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду

Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.