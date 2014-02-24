Подробности трагической гибели тестя Кержакова



На станции метро "Тушинская" нашли подозрительный предмет сегодня, 21:59 На станции метро "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена нашли подозрительный бесхозный предмет..»

Странное место смерти тестя Кежракова озадачило россиян сегодня, 21:45 Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»

Темные пятна в расследовании петербургского теракта сегодня, 20:44 Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»

Кто мешает Трампу отменить санкции против России сегодня, 20:14 Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»



Опознаны все жертвы теракта в метро Петербурга сегодня, 19:13 Сотрудникам правоохранительных органов удалось опознать всех 13 погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга..»

Тимати и Баста зовут москвичей на "Вечер памяти" сегодня, 19:01 Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»

Мисс мира стала самым красивым мэром сегодня, 18:58 Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»

Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду сегодня, 18:30 Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»