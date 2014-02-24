Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб

9 апреля 2017, воскресенье, 02:15 – СОЧИ-24



Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб

На месте ЧП, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы. Во время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика.Движение на белорусском направлении былозатруднено весь день. Пути перекрывали. Были организованы"окна" для ремонтных и строительных работ, а поезда следовали сопозданиями. "Это связано с переносом подрядной организацией сроковремонтных работ на перегоне Кунцево – Одинцово Белорусского направленияМосковской железной дороги, – сказали представители МЖД. – Во время ремонта движение на этом участке осуществлялось поодному пути с использованием вариантного графика". Согласно последним данным, в результате столкновения поезда Москва – Брестc c электричкой между станциями Фили и Кунцево пострадал 31 человек. После осмотра врачей 11 человек были экстренно госпитализированы в столичные больницы, сообщает Life.По предварительным данным, лобовое столкновение поезда и электрички вМоскве могло произойти из-за двух причин – стрелочный перевод инеисправность тормозов. "Мы выехали с Белорусского вокзала, потом остановились ипропускали поезда, четыре поезда пропустили, пятый врезался в нас, удар былтакой силы, что все вылетели со своих мест, – рассказала одна изпассажирок. – Нам объяснили, что у той электрички отказали тормоза,поэтому она не врезалась в наш стоящий поезд. Еще говорили, прострелочный перевод, что сработал неверно механизм". Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые мерыдля ликвидации последствий аварии пассажирского поезда и электрички вМоскве. "Сразу после столкновения поезда и электрички президенту былодоложено об этом инциденте", – уточнил пресс-секретарь главы государстваДмитрийПесков."Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков ипрезидент РЖДОлег Белозеров по телефону проинформировали главу государства опринимаемых мерах по ликвидации последствий аварии", – отметил он. Путинпоручил предпринять все необходимое для исправления ситуации, добавилпресс-секретарь.

СОЧИ 24