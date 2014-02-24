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Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб
9 апреля 2017, воскресенье, 02:15 – СОЧИ-24
Движение на белорусском направлении было
затруднено весь день. Пути перекрывали. Были организованы
"окна" для ремонтных и строительных работ, а поезда следовали с
опозданиями. "Это связано с переносом подрядной организацией сроков
ремонтных работ на перегоне Кунцево – Одинцово Белорусского направления
Московской железной дороги, – сказали представители МЖД. – Во время ремонта движение на этом участке осуществлялось по
одному пути с использованием вариантного графика". Согласно последним данным, в результате столкновения поезда Москва – Брестc c электричкой между станциями Фили и Кунцево пострадал 31 человек. После осмотра врачей 11 человек были экстренно госпитализированы в столичные больницы, сообщает Life.По предварительным данным, лобовое столкновение поезда и электрички в
Москве могло произойти из-за двух причин – стрелочный перевод и
неисправность тормозов. "Мы выехали с Белорусского вокзала, потом остановились и
пропускали поезда, четыре поезда пропустили, пятый врезался в нас, удар был
такой силы, что все вылетели со своих мест, – рассказала одна из
пассажирок. – Нам объяснили, что у той электрички отказали тормоза,
поэтому она не врезалась в наш стоящий поезд. Еще говорили, про
стрелочный перевод, что сработал неверно механизм". Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры
для ликвидации последствий аварии пассажирского поезда и электрички в
Москве. "Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было
доложено об этом инциденте", – уточнил пресс-секретарь главы государства
Дмитрий
Песков."Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и
президент РЖД
Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о
принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии", – отметил он. Путин
поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации, добавил
пресс-секретарь.
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