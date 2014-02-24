ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб

9 апреля 2017, воскресенье, 02:15 – СОЧИ-24

Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб
Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб
На месте ЧП, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы. Во время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика.
Движение на белорусском направлении было
затруднено весь день. Пути перекрывали. Были организованы
"окна" для ремонтных и строительных работ, а поезда следовали с
опозданиями. "Это связано с переносом подрядной организацией сроков
ремонтных работ на перегоне Кунцево – Одинцово Белорусского направления
Московской железной дороги, – сказали представители МЖД. – Во время ремонта движение на этом участке осуществлялось по
одному пути с использованием вариантного графика". Согласно последним данным, в результате столкновения поезда Москва – Брестc c электричкой между станциями Фили и Кунцево пострадал 31 человек. После осмотра врачей 11 человек были экстренно госпитализированы в столичные больницы, сообщает Life.По предварительным данным, лобовое столкновение поезда и электрички в
Москве могло произойти из-за двух причин – стрелочный перевод и
неисправность тормозов. "Мы выехали с Белорусского вокзала, потом остановились и
пропускали поезда, четыре поезда пропустили, пятый врезался в нас, удар был
такой силы, что все вылетели со своих мест, – рассказала одна из
пассажирок. – Нам объяснили, что у той электрички отказали тормоза,
поэтому она не врезалась в наш стоящий поезд. Еще говорили, про
стрелочный перевод, что сработал неверно механизм". Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры
для ликвидации последствий аварии пассажирского поезда и электрички в
Москве. "Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было
доложено об этом инциденте", – уточнил пресс-секретарь главы государства
Дмитрий
Песков."Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и
президент РЖД
Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о
принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии", – отметил он. Путин
поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации, добавил
пресс-секретарь.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 02:15
Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб

На месте ЧП, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы. Во время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика...»

сегодня, 00:44
После катастрофы в Москве парализовано движение поездов

Движение белорусского направления парализовано из-за катастрофы. Между станциями "Фили" и "Кунцево" столкнулись два поезда, есть пострадавшие...»

вчера, 23:58
В Москве столкнулись поезд и электричка

На западе российской столицы произошло столкновение поезда и электрички. На место ЧП выехали экстренные службы...»

вчера, 22:58
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."

В ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 81 года во сне умер поэт Анри Волохонский. Он стал известен благодаря стихотворению "Рай" ("Над небом голубым есть город золотой..."), написанному на музыку Владимира Вавилова, а позже исполненному музыкантами Алексеем Хвостенко и Борисом Гребенщиковым в кинокартине Сергея Соловьева "Асса". Композиция признана одной из лучших песен русского рока...»

вчера, 18:14
Захарова отреагировала на отмену визита Джонсона в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона..»

вчера, 16:45
Charlie Hebdo высмеял Трампа за атаку на Сирию

Известный сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента США Дональда Трампа. Глава государства стал объектом насмешек после ракетного удара по военной базе в Сирии...»

вчера, 15:43
Глава МИД Британии отменил визит в Россию

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменили поездку в Россию..»

вчера, 14:59
Внучка Трампа покорила милой песней на китайском (видео)

Внучка Трампа Арабелла спела для лидера Китая Си Цзиньпина и его жены. Ролик в Twitter опубликовала Иванка Трамп...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 02:15
Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб

На месте ЧП, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы. Во время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика...»

сегодня, 00:44
После катастрофы в Москве парализовано движение поездов

Движение белорусского направления парализовано из-за катастрофы. Между станциями "Фили" и "Кунцево" столкнулись два поезда, есть пострадавшие...»

вчера, 23:58
В Москве столкнулись поезд и электричка

На западе российской столицы произошло столкновение поезда и электрички. На место ЧП выехали экстренные службы...»

вчера, 22:58
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."

В ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 81 года во сне умер поэт Анри Волохонский. Он стал известен благодаря стихотворению "Рай" ("Над небом голубым есть город золотой..."), написанному на музыку Владимира Вавилова, а позже исполненному музыкантами Алексеем Хвостенко и Борисом Гребенщиковым в кинокартине Сергея Соловьева "Асса". Композиция признана одной из лучших песен русского рока...»

вчера, 18:14
Захарова отреагировала на отмену визита Джонсона в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона..»

вчера, 16:45
Charlie Hebdo высмеял Трампа за атаку на Сирию

Известный сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента США Дональда Трампа. Глава государства стал объектом насмешек после ракетного удара по военной базе в Сирии...»

вчера, 15:43
Глава МИД Британии отменил визит в Россию

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменили поездку в Россию..»

вчера, 14:59
Внучка Трампа покорила милой песней на китайском (видео)

Внучка Трампа Арабелла спела для лидера Китая Си Цзиньпина и его жены. Ролик в Twitter опубликовала Иванка Трамп...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.