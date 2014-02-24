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Погода преподнесет россиянам неприятный сюрприз

13 марта 2017, понедельник, 11:31 – ИА СОЧИ-24

Погода преподнесет россиянам неприятный сюрприз
Погода преподнесет россиянам неприятный сюрприз
Недолго радовались москвичи теплу и солнцу. По прогнозам синоптиков, к середине недели в столицу вернутся осадки и холод.
Как рассказали специалисты погодного центра "Фобос", 13 и 14 марта погода будет находиться во власти антициклона. Будет по-прежнему тепло, облачно и без осадков. 13 марта днем воздух прогреется до +8...+10 градусов в городе и до +5....+10 градусов – по области, передает РИА Новости. Ночью —2…—4 градуса
14 марта характер погоды не изменится. Днем будет +7… +9 в Москве и +5… +10 градусов по области. Слабый юго-восточный ветер, давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба. А в середине недели, 15 марта, погода заметно испортится.  
Регион начнет ощущать влияние атмосферного фронта с северо-запада. Днем 15 марта местами пройдут небольшие дожди. Воздух станет прохладнее +5....+7 градусов в Москве и +3...+8 градусов – по области. Усилится юго-западный ветер до 5-10 метров в секунду.В четверг, 16 марта, будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью будет 0...-2 градуса, по области – до -2....+3 градусов, местами возможна гололедица. Днем воздух прогреется до +8 градусов. Западный ветер 4-9 метров в секунду. Однако к концу недели погода вновь начнет улучшатся, так как в столицу вновь придет антициклон. В пятницу, 17 марта, около 0 градусов ночью в столице, —3…+2 градусов – по области. Днем воздух прогреется до +5…+7 градусов. Тем временем, несмотря на некоторые колебания погоды, весна продолжает уверенно завоевывать свои позиции. Так, синоптики сообщили, что в ближайшие несколько суток в столице растает весь снег, сообщает "Интерфакс". Эксперты подчеркнули, что на данный момент дневные температуры на семь градусов превышают среднюю климатическую норму. Это явление привело к усиленному таянию снега. "По данным на 09:00 понедельника, высота снежного покрова на главной городской станции на ВДНХ составляет всего четыре сантиметра", – рассказали эксперты. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Ляшко и Тимошенко устроили "порку" Порошенко

Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»

сегодня, 16:15
Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве

На один из столичных офисов микрозаймов напал вооруженный ножом грабитель. Необычно в этом преступлении то, что злоумышленник оказался очень вежливым...»

сегодня, 16:13
Грузчики украли из "Детского мира" Lego на 10 млн

Банда грузчиков и кладовщиков похитила из "Детского мира" комплекты конструкторов Lego на общую сумму в десять миллионов рублей. Часть украденных игрушек они дарили детям своих родственников...»

сегодня, 15:59
Из машины на заправке в Москве украли 150 тысяч долларов

Водитель Mazda оставил машину у бензоколонки на Каширском шоссе в Москве..»

сегодня, 15:13
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В столице трое мужчин в масках напали на работника службы доставки еды..»

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