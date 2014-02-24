Погода приготовила москвичам новую опасность

9 января 2017, понедельник, 17:00 – ИА СОЧИ-24



Погода приготовила москвичам новую опасность

Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман.Об ухудшении видимости предупредили в МЧС, сообщает ТАСС. "По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 14:00 9 января до 11:00 10 января в Москве, включая ТиНАО, ожидается туман с ухудшением видимости", – заявили в пресс-службе ведомства.Автомобилистам работники МЧС рекомендуют воздержаться от резких маневров, обгонов и перестроений. Пешеходам же специалисты советуют надевать одежду со светоотражающими элементами.Сотрудники министерства напоминают, что использовать дальний свет фар в условиях плохой видимости категорически запрещается. "Если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуем прекратить движение и остановиться, включить аварийную сигнализацию и прижиматься к правой обочине дороги", – сказали в МЧС. Между тем синоптики отмечают, что к выходным воздух в Москве прогреется до -1 градуса. "Со второй половины недели столичный регион будет находиться под влиянием обширного циклона, который выйдет на северо-запад Европы с акваторий Гренландского и Норвежского морей, которые относятся к бассейну Ледовитого океана", – сообщили в Гидрометцентре России. Отметим, ночью во вторник 10 января ожидается -18...-20 градусов, днем – 10...12 градусов ниже нуля. В среду 11 января ночная температура достигнет -6...-8 градусов, а днем столбик термометра покажет -10...-12 градусов. Между тем в соцсетях шутят о резком похолодании в столице и, в частности, – о проведенном в Москве 8 января велопараде. "У России два союзника – велопарад и мороз", – пишет один из пользователей Twitter.

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