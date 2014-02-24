ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Погода приготовила москвичам новую опасность

9 января 2017, понедельник, 17:00 – ИА СОЧИ-24

Погода приготовила москвичам новую опасность
Погода приготовила москвичам новую опасность
Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман.
Об ухудшении видимости предупредили в МЧС, сообщает ТАСС. "По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 14:00 9 января до 11:00 10 января в Москве, включая ТиНАО, ожидается туман с ухудшением видимости", – заявили в пресс-службе ведомства.Автомобилистам работники МЧС рекомендуют воздержаться от резких маневров, обгонов и перестроений. Пешеходам же специалисты советуют надевать одежду со светоотражающими элементами.Сотрудники министерства напоминают, что использовать дальний свет фар в условиях плохой видимости категорически запрещается. "Если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуем прекратить движение и остановиться, включить аварийную сигнализацию и прижиматься к правой обочине дороги", – сказали в МЧС. Между тем синоптики отмечают, что к выходным воздух в Москве прогреется до -1 градуса. "Со второй половины недели столичный регион будет находиться под влиянием обширного циклона, который выйдет на северо-запад Европы с акваторий Гренландского и Норвежского морей, которые относятся к бассейну Ледовитого океана", – сообщили в Гидрометцентре России. Отметим, ночью во вторник 10 января ожидается -18...-20 градусов, днем – 10...12 градусов ниже нуля. В среду 11 января ночная температура достигнет -6...-8 градусов, а днем столбик термометра покажет -10...-12 градусов. Между тем в соцсетях шутят о резком похолодании в столице и, в частности, – о проведенном в Москве 8 января велопараде. "У России два союзника – велопарад и мороз", – пишет один из пользователей Twitter.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:01
Неудачница Клинтон испугалась новых выборов

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отказывается принимать участие в борьбе за пост мэра Нью-Йорка. Соответствующую информацию распространило The Independent...»

сегодня, 18:00
Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который облегчает пограничный контроль для граждан 80 государств..»

сегодня, 17:43
Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

сегодня, 17:00
Погода приготовила москвичам новую опасность

Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

сегодня, 16:59
"Газпром" объявил о крупной победе в Европе

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества газа, который концерн поставил в Европу в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%...»

сегодня, 16:45
Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о пресловутых "русских хакерах". Дипломат с иронией отнеслась к выводам американских разведчиков...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:01
Неудачница Клинтон испугалась новых выборов

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отказывается принимать участие в борьбе за пост мэра Нью-Йорка. Соответствующую информацию распространило The Independent...»

сегодня, 18:00
Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который облегчает пограничный контроль для граждан 80 государств..»

сегодня, 17:43
Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

сегодня, 17:00
Погода приготовила москвичам новую опасность

Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

сегодня, 16:59
"Газпром" объявил о крупной победе в Европе

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества газа, который концерн поставил в Европу в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%...»

сегодня, 16:45
Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о пресловутых "русских хакерах". Дипломат с иронией отнеслась к выводам американских разведчиков...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.