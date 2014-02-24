Поимка террориста в Стокгольме попала на видео

Недалеко от того места, где грузовик протаранил толпу людей и въехал в витрину магазина в центре Стокгольма был задержан подозреваемый в совершении теракта. Операция шведский правоохранителей попала на видео. Примечательно, что в Сети появилось сразу несколько записей, сделанных с разных ракурсов. Возможно, что полиция задержала нескольких человек.
На днях исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун объявила о "декоммунизации" системы здравоохранения страны, намекнув на новые реформы в этой области, в том числе отказе от российских лекарств. К каким последствиям для социальной сферы приведут крайне спорные инициативы украинских властей?..»
В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»
Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»
На днях исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун объявила о "декоммунизации" системы здравоохранения страны, намекнув на новые реформы в этой области, в том числе отказе от российских лекарств. К каким последствиям для социальной сферы приведут крайне спорные инициативы украинских властей?..»
В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»
Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»