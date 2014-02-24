Полицейские спасли стаю утят

Правоохранители Флориды поучаствовали в необычной спасательной операции. Они пришли на помощь стае утят, которые застряли в ливневой канализации. За помощью к правоохранителям обратилась стюардесса Сьюзен Карнс. Женщина услышала жалобный писк из ливневой канализации возле автостоянки. Оказалось, что в спасении нуждались маленькие утята, попавшие в западню. Прибывшие полицейские сняли решетку и вытащили оттуда пернатых малышей. Затем утят выпустили в пруд, передает ABC News.
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Евросоюз для обеспечения условий своего дальнейшего экономического роста вынужден расшатывать политические режимы соседей, и одним из ближайших кандидатов на эту незавидную участь является Турция. Об этом заявил российский политолог и экономист Саид Гафуров...»
Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере...»