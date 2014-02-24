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Полиция предупредила участников несанкционированной акции в Москве
26 марта 2017, воскресенье, 13:59 – СОЧИ-24
Адвокат
Дмитрий Аграновский, представлявший интересы нескольких фигурантов
"болотного дела", высказал личное негативное отношение к участию в
несанкционированной акции и предупредил ее участников о жесткости российского
законодательства и правоприменительной практики. "Я бы охарактеризовал
подобные акции как провокацию, тут надо понимать, что их цель – не участие в
политическом процессе, а дестабилизация жизни. Организаторам важно нарваться на
скандал, чтобы были новые политзаключенные, новое пушечное мясо", – заявил
Аграновский.
В свою
очередь высокопоставленный источник в московской полиции сообщил ТАСС, что
"за попытку дестабилизировать ситуацию в Москве, а также возможные попытки
предпринять противоправные действия, к участникам несанкционированной акции
будут применяться меры в соответствии с российским законодательством, вплоть до
уголовной ответственности". Он напомнил, что акция не согласована
столичными властями.
"Те,
кто хотят принять в ней участие, должны осознавать возможные последствия".
Высокопоставленный
источник заверил, что столичная полиция предпримет все меры для защиты
москвичей, которые гуляют в центре Москвы, и не допустит нарушения
общественного порядка.
Ранее
прокуратура Центрального административного округа Москвы предупредила
организаторов несогласованной акции о недопустимости нарушений закона. В
пресс-службе надзорного ведомства отметили, что правоохранительные органы в
соответствии с действующим законодательством вправе принимать все необходимые
меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к
нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и
здоровья граждан.
Полиция в
свою очередь просит москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в
несогласованном мероприятии, так как оно незаконно, и в создавшихся условиях
возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение
общественного порядка.
26 марта
представители лишенной регистрации Партии прогресса планируют провести в центре
столицы шествие и митинг на Тверской улице. Правительством Москвы акция не была
согласована, организаторам предложены альтернативные места проведения, согласия
на которые не поступало.
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