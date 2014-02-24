ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Политики отреагировали на катастрофу Ту-154

25 декабря 2016, воскресенье, 11:31 – ИА СОЧИ-24

Политики отреагировали на катастрофу Ту-154
Политики отреагировали на катастрофу Ту-154
Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция.
Глава Минобороны постоянно находится на связи с Владимиром
Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он
отметил, что точных сведений о катастрофе пока нет. В связи с произошедшим, по
словам Пескова, президент пока не отдавал каких-либо дополнительных распоряжений.
"Пока нет точной информации. Главное, сейчас идет работа экстренных служб,
– сказал он. – В случае подобных ситуаций, безусловно, существует определенный
сценарий, который сейчас реализуется".В военном ведомстве уже состоялось экстренное совещание под
председательством министра. Обсуждали поисково-спасательную операцию. В Адлер
уже вылетела комиссия Минобороны.
По словам Дмитрия Пескова, о том, что самолет Минобороны
пропал с радаров, Путину сообщили сразу. "Сейчас вся информация докладывается
постоянно по мере того, как появляются новые детали", – сообщил он, отметив,
что на данный момент о чем-то говорить рано. "Президент ждет, пока будет полностью прояснена
картина"Возможной причиной катастрофы Ту-154 может быть или
техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает глава
комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. "Версию
теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство России,
здесь не может быть такой версии, – цитирует его РИА Новости. – самолет должен
был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную
траекторию".На катастрофу отреагировал мэр столицы Сергей Собянин. Он выразил
соболезнования родным и близким находившихся на борту разбившегося самолета
Ту-154.

Как ранее писали Dni.ru,
самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома
"Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет
пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского
аэропорта. Обломки лайнера и тела пассажиров спустя несколько часов были
найдены в акватории Черного моря. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 11:31
Политики отреагировали на катастрофу Ту-154

Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция...»

сегодня, 11:14
Последней с капитаном Ту-154 говорила 32-летняя диспетчер

Стало известно имя диспетчера, который вел самолет Ту-154 перед крушением в Черном море. Ей оказалась жительница Сочи Юлия Самодурова...»

сегодня, 11:14
Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, есть в списках находившихся на борту Ту-154 пассажиров. Такие данные приводит сайт Минобороны России...»

сегодня, 11:00
Соратник Трампа отказался от Белого дома

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»

сегодня, 10:31
Пассажирам рухнувшего Ту-154 не оставили шансов выжить

Представитель экстренных службы заявил, что у пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 не было шансов выжить. Сейчас близ берегов Сочи продолжает поиск фюзеляжа лайнера...»

сегодня, 10:30
Опубликован список пассажиров Ту-154

Министерство обороны опубликовало список пассажиров самолета Ту-154, разбившегося в Черном море..»

сегодня, 10:29
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе

Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»

сегодня, 09:46
Доктора Лизу спасли от смерти в Ту-154

Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 11:31
Политики отреагировали на катастрофу Ту-154

Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция...»

сегодня, 11:14
Последней с капитаном Ту-154 говорила 32-летняя диспетчер

Стало известно имя диспетчера, который вел самолет Ту-154 перед крушением в Черном море. Ей оказалась жительница Сочи Юлия Самодурова...»

сегодня, 11:14
Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, есть в списках находившихся на борту Ту-154 пассажиров. Такие данные приводит сайт Минобороны России...»

сегодня, 11:00
Соратник Трампа отказался от Белого дома

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»

сегодня, 10:31
Пассажирам рухнувшего Ту-154 не оставили шансов выжить

Представитель экстренных службы заявил, что у пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 не было шансов выжить. Сейчас близ берегов Сочи продолжает поиск фюзеляжа лайнера...»

сегодня, 10:30
Опубликован список пассажиров Ту-154

Министерство обороны опубликовало список пассажиров самолета Ту-154, разбившегося в Черном море..»

сегодня, 10:29
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе

Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»

сегодня, 09:46
Доктора Лизу спасли от смерти в Ту-154

Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.