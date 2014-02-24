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Политики отреагировали на катастрофу Ту-154
25 декабря 2016, воскресенье, 11:31 – ИА СОЧИ-24
Глава Минобороны постоянно находится на связи с Владимиром
Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он
отметил, что точных сведений о катастрофе пока нет. В связи с произошедшим, по
словам Пескова, президент пока не отдавал каких-либо дополнительных распоряжений.
"Пока нет точной информации. Главное, сейчас идет работа экстренных служб,
– сказал он. – В случае подобных ситуаций, безусловно, существует определенный
сценарий, который сейчас реализуется".В военном ведомстве уже состоялось экстренное совещание под
председательством министра. Обсуждали поисково-спасательную операцию. В Адлер
уже вылетела комиссия Минобороны.
По словам Дмитрия Пескова, о том, что самолет Минобороны
пропал с радаров, Путину сообщили сразу. "Сейчас вся информация докладывается
постоянно по мере того, как появляются новые детали", – сообщил он, отметив,
что на данный момент о чем-то говорить рано. "Президент ждет, пока будет полностью прояснена
картина"Возможной причиной катастрофы Ту-154 может быть или
техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает глава
комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. "Версию
теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство России,
здесь не может быть такой версии, – цитирует его РИА Новости. – самолет должен
был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную
траекторию".На катастрофу отреагировал мэр столицы Сергей Собянин. Он выразил
соболезнования родным и близким находившихся на борту разбившегося самолета
Ту-154.
Как ранее писали Dni.ru,
самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома
"Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет
пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского
аэропорта. Обломки лайнера и тела пассажиров спустя несколько часов были
найдены в акватории Черного моря.
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