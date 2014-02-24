Политики отреагировали на катастрофу Ту-154

25 декабря 2016, воскресенье, 11:31 – ИА СОЧИ-24



Политики отреагировали на катастрофу Ту-154

Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция.Глава Минобороны постоянно находится на связи с ВладимиромПутиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время онотметил, что точных сведений о катастрофе пока нет. В связи с произошедшим, пословам Пескова, президент пока не отдавал каких-либо дополнительных распоряжений."Пока нет точной информации. Главное, сейчас идет работа экстренных служб,– сказал он. – В случае подобных ситуаций, безусловно, существует определенныйсценарий, который сейчас реализуется".В военном ведомстве уже состоялось экстренное совещание подпредседательством министра. Обсуждали поисково-спасательную операцию. В Адлеруже вылетела комиссия Минобороны.По словам Дмитрия Пескова, о том, что самолет Минобороныпропал с радаров, Путину сообщили сразу. "Сейчас вся информация докладываетсяпостоянно по мере того, как появляются новые детали", – сообщил он, отметив,что на данный момент о чем-то говорить рано. "Президент ждет, пока будет полностью проясненакартина"Возможной причиной катастрофы Ту-154 может быть илитехническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает главакомитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. "Версиютеракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство России,здесь не может быть такой версии, – цитирует его РИА Новости. – самолет долженбыл совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужнуютраекторию".На катастрофу отреагировал мэр столицы Сергей Собянин. Он выразилсоболезнования родным и близким находившихся на борту разбившегося самолетаТу-154.Как ранее писали Dni.ru,самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома"Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолетпропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинскогоаэропорта. Обломки лайнера и тела пассажиров спустя несколько часов былинайдены в акватории Черного моря.

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