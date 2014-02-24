Помощник Рогозина попал в реанимацию

В Москве госпитализирован помощник заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина Валентин Масенков. По данным Life.ru, он попал в больницу после единовременного употребления коньяка и шампанского.Врачи диагностировали у пациента острый панкреатит. Масенкова поместили в стационар, он проходит курс интенсивной терапии.
В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»
Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»
В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»
Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»