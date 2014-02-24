|6 марта, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Попавшийся на взятке генерал носил куртку из страуса за 2,3 млн
6 марта 2017, понедельник, 20:44 – ИА СОЧИ-24
Стоимость данного предмета гардероба вполне оправдана. Куртка
сшита из страусиной кожи и существует в мире в штучном количестве, передает Life.ru.
Экс-заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав
Варчук арестован 6 марта. Его подозревают в получении многомиллионной взятки. Во
время обыска в кабинете генерала обнаружили 10 миллионов рублей.
По предварительным данным, деньги Варчуку передал один из
его подчиненных – полковник Александр Костин. Показания на обоих дал
задержанный ранее офицер спецсвязи России Александр Гостев. Он утверждает, что за
эти деньги генерал обещал оказать содействие в процессе перераспределения
бюджетных средств между силовыми ведомствами.
Как писали Dni.Ru, само дело о взятке было
возбуждено в конце декабря 2016 года. При этом арест бывшего заместителя
главнокомандующего внутренних войск МВД был санкционирован еще 5 апреля.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.