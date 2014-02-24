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Порошенко может стать жертвой угольного скандала

15 февраля 2017, среда, 14:01 – ИА СОЧИ-24

Порошенко может стать жертвой угольного скандала
Порошенко может стать жертвой угольного скандала
Устроенная украинскими националистами торгово-экономическая блокада Донбасса может привести к серьезным изменениям в руководстве страны. По мнению экспертов, происходящие события могут являться ни чем иным, как бунтом против главы украинского государства.
Как считает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, Порошенко на протяжении своего президентства методично укреплял собственную власть, постепенно сосредотачивая ее в своих руках. "С начала года мы видим, как те фракции, те политические силы, которые оказались на обочине, пытаются восстановить свои позиции", – полагает эксперт. При этом он отмечает, что оппоненты главы украинского государства попытаются воспользоваться затеянной националистами блокадой Донбасса в целях ослабления Порошенко. Тем не менее, утверждает эксперт, о настоящем "шторме" в украинской политике говорить пока рано.В свою очередь, руководитель киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава отметил, что внутриполитическая повестка на Украине постепенно задвигает на второй план внешнеполитические проблемы государства.  "Определенные политические силы пытаются дестабилизировать ситуацию, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, это действительно так. Но в такой ситуации, когда выборы не выгодны правящей коалиции, вероятность их проведения, я думаю, довольно невелика сейчас", – считает эксперт.
Ранее представители националистических сил устроили торгово-экономическую блокаду Донбасса, протестуя против покупки Киевом угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам организаторов этих мероприятий, президент Порошенко и его окружение ведут торговлю с врагом в условиях продолжающегося на фронте кровопролития, что, по мнению националистов, совершенно неприемлемо. На этом фоне глава Минэнерго Украина Игорь Масалик заявил, что единственной альтернативой ресурсам с Донбасса может быть поставка угля из России. При этом он отметил, что страна уже в ближайшее время может столкнуться с нехваткой энергетических мощностей для покрытия своих потребностей.Из-за начавшегося весной 2014 года конфликта в Донбассе Украина потеряла доступ к большинству угольных шахт, которые остались на территориях тамошних самопровозглашенных республик. Киеву же остались лишь предприятия, которые добывают нерентабельные газовые угли.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:45
Госдума аккуратно подходит к изменению законов

Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»

вчера, 21:46
Грабители с топорами напали на салон связи в Москве

Вечером 15 февраля неизвестные напали на салон связи неподалеку от станции метро "Нахимовский проспект" на юго-западе Москвы..»

вчера, 21:45
Трамп нашел замену сбежавшему советнику

Президент США Дональд Трамп выбрал себе нового советника по национальной безопасности..»

вчера, 21:45
Минобороны показало истребители Су-35С в деле

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа...»

вчера, 21:14
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»

вчера, 20:46
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В Министерстве внутренних дел предложили обязать россиян сдавать весь алкоголь, купленный в зоне Duty Free, в багаж перед вылетом из аэропорта..»

вчера, 20:30
Медведев подготовил россиянкам необычный подарок к 8 марта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»

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Экс-губернатора Белых перевели в больницу "Матросской тишины"

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