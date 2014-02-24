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Порошенко назвал символом Украины проклятого предателя
20 марта 2017, понедельник, 14:29 – ИА СОЧИ-24
Порошенко назвал Мазепу решающей фигурой для украинской
истории. "Он стал настоящим символом украинского сопротивления России,
флагом нашего движения к независимости – к той цели, которую Мазепа, идя
впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава", -
написал президент на своей странице в Facebook.Панегирик Мазепе прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. "Порошенко
опять ошибся: Мазепа не символ сопротивления России, а символ предательства,
поражения и изгнания", – написал Пушков в Twitter.В 2008 году на Всеукраинской казачьей раде Украины Виктор
Ющенко, занимавший тогда пост президента, заявил, что он издал указ об
установке памятников гетману Мазепе в столице Украины Киеве и Полтаве.
В мае 2016 года в Киеве был торжественно открыт памятник
Мазепе. Тогда Петр Порошенко тоже отмечал, что гетман стал символом борьбы с
Россией.
Иван Мазепа, родившийся 20 марта 1639 года был одним из
ближайших сподвижников русского царя Петра I. В 1708 году он тайно перешел на
сторону шведского короля Карла XII, войска которого через год после этого были
разгромлены русской армией.
За измену присяге Мазепу предали гражданской казни с
лишением титулов и наград, которые он получил от царя: чучело из соломы,
символизирующее изменника, протащили по улицам малороссийского города Глухова, а
затем повесили на центральной площади.
Церковь предала Мазепу анафеме за государственную измену и
попытку свергнуть государственную власть. Украинская православная церковь
Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь до сих
пор не признают эту анафему и продолжают служить молебны за упокой души Мазепы.
В 1709 году Петр I приказал изготовить в единственном
экземпляре орден Иуды, которым предполагали наградить Мазепу за предательство
русского царя.
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