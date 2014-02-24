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Порошенко назвал символом Украины проклятого предателя

20 марта 2017, понедельник, 14:29 – ИА СОЧИ-24

Порошенко назвал символом Украины проклятого предателя
Порошенко назвал символом Украины проклятого предателя
Президент Украины Петр Порошенко считает гетмана Мазепу символом украинского сопротивления России. Сегодня, в день рождения гетмана-изменника Порошенко в очередной раз вознес его фигуру на пьедестал современной украинской политики.
Порошенко назвал Мазепу решающей фигурой для украинской
истории. "Он стал настоящим символом украинского сопротивления России,
флагом нашего движения к независимости – к той цели, которую Мазепа, идя
впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава", -
написал президент на своей странице в Facebook.Панегирик Мазепе прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. "Порошенко
опять ошибся: Мазепа не символ сопротивления России, а символ предательства,
поражения и изгнания", – написал Пушков в Twitter.В 2008 году на Всеукраинской казачьей раде Украины Виктор
Ющенко, занимавший тогда пост президента, заявил, что он издал указ об
установке памятников гетману Мазепе в столице Украины Киеве и Полтаве.
В мае 2016 года в Киеве был торжественно открыт памятник
Мазепе. Тогда Петр Порошенко тоже отмечал, что гетман стал символом борьбы с
Россией.
Иван Мазепа, родившийся 20 марта 1639 года был одним из
ближайших сподвижников русского царя Петра I. В 1708 году он тайно перешел на
сторону шведского короля Карла XII, войска которого через год после этого были
разгромлены русской армией.

За измену присяге Мазепу предали гражданской казни с
лишением титулов и наград, которые он получил от царя: чучело из соломы,
символизирующее изменника, протащили по улицам малороссийского города Глухова, а
затем повесили на центральной площади.
Церковь предала Мазепу анафеме за государственную измену и
попытку свергнуть государственную власть. Украинская православная церковь
Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь до сих
пор не признают эту анафему и продолжают служить молебны за упокой души Мазепы.
В 1709 году Петр I приказал изготовить в единственном
экземпляре орден Иуды, которым предполагали наградить Мазепу за предательство
русского царя.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:30
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Forbes 20 марта обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В 31-й по счету список вошли 96 представителей России – это на 12 человек больше, чем в 2016 году...»

сегодня, 16:14
Охранники супермаркета в центре Москвы избили покупателя

В столичном супермаркете, расположенном в Новодевичьем проезде, произошел конфликт между охранниками и покупателем..»

сегодня, 15:46
Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy

Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»

сегодня, 15:43
В Москве на вокзале мигрант изнасиловал и ограбил девушку

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали 43-летнего ранее судимого гражданина Республики Узбекистан..»

сегодня, 15:15
Гигантский петух шокировал Сеть

Один из пользователей Сети опубликовал в Twitter видео с петухом необычайно большого размера. За короткое время шокирующий ролик собрал почти 40 тысяч лайков и более 29 тысяч ретвитов...»

сегодня, 14:44
Грузчик-ловкач воровал телефоны в Шереметьево

Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»

сегодня, 14:30
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