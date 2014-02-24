Порошенко назвал символом Украины проклятого предателя

20 марта 2017, понедельник, 14:29 – ИА СОЧИ-24



Порошенко назвал символом Украины проклятого предателя

Президент Украины Петр Порошенко считает гетмана Мазепу символом украинского сопротивления России. Сегодня, в день рождения гетмана-изменника Порошенко в очередной раз вознес его фигуру на пьедестал современной украинской политики.Порошенко назвал Мазепу решающей фигурой для украинскойистории. "Он стал настоящим символом украинского сопротивления России,флагом нашего движения к независимости – к той цели, которую Мазепа, идявпереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава", -написал президент на своей странице в Facebook.Панегирик Мазепе прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. "Порошенкоопять ошибся: Мазепа не символ сопротивления России, а символ предательства,поражения и изгнания", – написал Пушков в Twitter.В 2008 году на Всеукраинской казачьей раде Украины ВикторЮщенко, занимавший тогда пост президента, заявил, что он издал указ обустановке памятников гетману Мазепе в столице Украины Киеве и Полтаве.В мае 2016 года в Киеве был торжественно открыт памятникМазепе. Тогда Петр Порошенко тоже отмечал, что гетман стал символом борьбы сРоссией.Иван Мазепа, родившийся 20 марта 1639 года был одним изближайших сподвижников русского царя Петра I. В 1708 году он тайно перешел насторону шведского короля Карла XII, войска которого через год после этого былиразгромлены русской армией.За измену присяге Мазепу предали гражданской казни слишением титулов и наград, которые он получил от царя: чучело из соломы,символизирующее изменника, протащили по улицам малороссийского города Глухова, азатем повесили на центральной площади.Церковь предала Мазепу анафеме за государственную измену ипопытку свергнуть государственную власть. Украинская православная церковьКиевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь до сихпор не признают эту анафему и продолжают служить молебны за упокой души Мазепы.В 1709 году Петр I приказал изготовить в единственномэкземпляре орден Иуды, которым предполагали наградить Мазепу за предательстворусского царя.

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