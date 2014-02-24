Порошенко оборвал Путину телефон под присмотром Меркель

2 марта 2017, четверг, 14:58 – ИА СОЧИ-24



Порошенко оборвал Путину телефон под присмотром Меркель

Петр Порошенко действительно звонил Владимиру Путину. Два раза. Киев признал факт тайных телефонных переговоров президентов Украины и России.Президент Украины звонил в Москву не по своей воле. Контактысостоялись в координации с европейскими партнерами по "нормандскомуформату", сообщили в пресс-службе украинского президента. Там уточнили,что Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом РоссииВладимиром Путиным во время обострения ситуации в Донбассе."Во время обострения ситуации на Донбассе, для тогочтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжениегорода, а также, чтобы освободить заложников, в частности Олега Сенцова,Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентомРоссии", – цитирует комментарий пресс-службы издание УНИАН. Отсутствиесообщений о контактах президентов Киев объясняет тем, что разговоры былибезрезультатными.Ранее Dni.Ru писали со ссылкой на газету"Коммерсантъ", что с начала года лидеры двух стран разговариваличетыре раза. Предпоследний – 11 февраля, на следующий день после визита вМоскву президента Словении Борута Пахора. А последняя беседа состоялась 21февраля по инициативе украинской стороны и продолжалась около 20 минут. Назывались и причины, по которым контакты лидеров неафишируются. Если пресса будет регулярно сообщать о переговорах, критикиукраинского президента в радикальном лагере получат очередной повод обвинитьего в "сговоре с агрессором за спиной народа".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию украинских СМИ о том, что за время обострения в Донбассе Владимир Путин и Петр Порошенко созванивались как минимум дважды. "Имел место обмен мнениями и обеспокоенностями в связи с эскалацией напряженности. Могу подтвердить, что имели место рабочие телефонные контакты двух президентов", – сообщил Песков. На уточняющий вопрос о том, обсуждалась ли тема прекращения огня в Авдеевке, пресс-секретарь ответил отрицательно.

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