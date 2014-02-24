Порошенко отправил в Испанию самолеты с деньгами

Бывший депутат Верховной рады и член Комитета спасения Украины Владимир Олейник выступил с новыми обвинениями в адрес главы украинского государства Петра Порошенко. Экс-парламентарий заявил, что президент самолетами вывозит деньги в Испанию. Олейник считает, что таким образом Порошенко готовится к скорому бегству из Киева. "Получил информацию от таможенников и службы СБУ, что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями. Оформили груз как дипломатический", – написал Олейник на свой странице в Facebook.При этом он отметил, что в посольстве Украины в Испании сидят близкие к Петру Порошенко люди, которые и помогают ему с вывозом материальных ценностей. "Посол в Испании – друг Пети, которого он назначил в 2006 году. Главная его дипломатическая миссия – присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью", – подчеркнул Олейник. На этом фоне приходят новости о расследовании киевской полицией факта кражи миллионов гривен, которые были выделены Минэкономразвития Германии Украине на восстановительные работы в Донбассе. Как выяснили оперативники, в реальности из выделенных 70 миллионов гривен было потрачено лишь семь миллионов. Остальные же тем или иным образом могли быть украдены украинскими официальными лицами. Стоит отметить, ранее эксперты заявили, что на Украине в скором времени может смениться власть. Поспособствовать этому, по их мнению, должна нынешний посол США на Украине Мари Йованович, которая за умение создавать искусственные политические кризисы получила прозвище "могильщик президентов". Так, директор Института актуальной экономики Никита Исаев полагает, что цель Йованович – добиться проведения внеочередных выборов на Украине, в том числе в Верховную раду, для смены конфигурации политического режима в стране.При этом политолог отметил, что президент Украины в курсе намерений американского посла, посему рассматривает вариант бегства из страны. "Можно бежать в страны Южной Америки: Бразилия, Аргентина, страны Центральной Америки. Есть ряд политиков, которые могут найти свое пристанище в посольствах", – заявил аналитик.Вообще, эксперты уже давно прогнозируют, что президент США Дональд Трамп готовит кардинальные перемены в политике Вашингтона по отношению к Киеву. Прежде всего это касается самого Порошенко, которому, по мнению экспертов, уже ищут замену. В числе причин называется общая неудовлетворительная ситуация в стране, в том числе колоссальный масштаб коррупции среди политиков, чиновничьего аппарата и в правоохранительной системе.
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Надежда Савченко снова попала в центр внимания СМИ и пользователей Сети. Народный депутат Верховной Рады опозорилась во время телепередачи, так и не ответив на элементарный вопрос о политическом устройстве США...»
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков получил должность в совете директоров одной из дочерних компаний "Ростеха". Это уже не первое назначение оскандалившегося министра после его увольнения с поста главы военного ведомства. Dni.Ru решили проследить, как сложился жизненный путь Сердюкова после тех событий...»