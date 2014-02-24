ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Порошенко получил издевательский подарок о Крыме

18 марта 2017, суббота, 16:59 – ИА СОЧИ-24

Порошенко получил издевательский подарок о Крыме
Порошенко получил издевательский подарок о Крыме
В Администрации президента Украины рассекретили подарки, сделанные Петру Порошенко в 2016 году. В перечне оказался путеводитель по Крыму. Однако, кто именно преподнес украинскому лидеру карту полуострова в подарок, в администрации не сообщили.
Всего в прошлом году Петр Порошенко получи 282 подарка. Есть среди презентов и очень оригинальные, к примеру, даритель, пожелавший остаться неизвестным, вручил главе Украины книгу "Приворотное зелье".Примечательно, что в списке подарков Порошенко преобладают книги. Так, объявленный в розыск экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, против которого в марте суд разрешил начать заочное расследование, презентовал украинскому лидеру издание "Путь к успеху. Как изменить систему, не изменив себе". Еще одну книгу Ли Куан Ю "Мой взгляд на будущее мира" вручил Порошенко Сингапур.Кроме того, президент получил в подарок издания, названия которых не сообщаются, от митрополита Киевского, предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Мефодия, диакона Ивана Сидора, епископа Коломыйского и Косивского Юлиана, митрополита Галицкого Андрея, Святогорской Лавры и от Румынских православных церквей, передает Ukranews.com.Также в 2016 году Порошенко получил много сувениров. Союз афганцев подарил президенту картину из янтаря "Памятник воинам-афганцам", а глава киевского "Динамо" Игорь Суркис преподнес Порошенко мяч с автографами игроков футбольного клуба. Завалили президента сувенирной продукцией и представители других стран. В частности, Литва подарила Порошенко набор сувенирных бутылочек, Туркменистан – свою национальную одежду и деревянную шкатулку с национальными игрушками, Индия – памятный набор к Международному дню йоги, Франция – флэшку в виде автомобиля Красного Креста, Эстония – фарфоровую квадратную тарелку, Латвия – стеклянные тарелку и вазу, Германия – статуэтку "Три человека на подставке". От украинских заводов глава государства получил в подарок макеты БМП, БТР-4, танков, ракет, лопастей турбины, самолетов АН-74 ТК-200 и АН-178, буксира "Нибулон". Однако есть среди полученных главой государства подарков и очень нужные в быту вещи, например, вязаные шерстяные носки, подаренные Порошенко на съезде партии, и две вышиванки.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 20:15
Москвичи вновь поддержали воссоединение Крыма с Россией

В Москве в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел грандиозный молодежный фестиваль "Весна". Его гостями стали десятки тысяч москвичей и гостей столицы, которые прекрасно провели время на площадках мероприятия...»

сегодня, 18:43
Власти Москвы дали Навальному от ворот поворот

Власти столицы отказали оппозиционеру Алексею Навальному в проведении антикоррупционного митинга..»

сегодня, 18:29
Москва празднует воссоединение с Крымом

Российская столица широко отмечает третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Центром торжеств стали Воробьевы горы, где проходит грандиозный молодежный фестиваль "Весна"...»

сегодня, 18:28
Чем убивали советские "фантомасы"

Уличные перестрелки и ограбления банков советские граждане в конце 1960-х годов могли видеть только в кино. К примеру, во французском фильме "Фантомас", который как раз вышел на экраны кинотеатров в СССР. Так что дело банды братьев Тостопятовых стало для большинства из них шоком. "Советские гангстеры" грабили магазины и кассиров среди бела дня – при этом, не стесняясь, палили из автоматов...»

сегодня, 18:14
В центре Москвы пьяный мужчина напал на врачей скорой

В центре Москвы нетрезвый мужчина напал на бригаду скорой помощи..»

сегодня, 17:30
На юге Москвы подросток выпал из окна многоэтажки

Под окнами многоэтажки на юге столицы найдено тело подростка..»

сегодня, 16:59
Порошенко получил издевательский подарок о Крыме

В Администрации президента Украины рассекретили подарки, сделанные Петру Порошенко в 2016 году. В перечне оказался путеводитель по Крыму. Однако, кто именно преподнес украинскому лидеру карту полуострова в подарок, в администрации не сообщили...»

сегодня, 16:28
Россия с размахом отмечает годовщину воссоединения с Крымом

Сегодня Россия празднует третью годовщину исторического воссоединения с Крымским полуостровом. Dni.Ru решили выяснить, какие торжественные мероприятия проходят в разных уголках нашей страны...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 20:15
Москвичи вновь поддержали воссоединение Крыма с Россией

В Москве в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел грандиозный молодежный фестиваль "Весна". Его гостями стали десятки тысяч москвичей и гостей столицы, которые прекрасно провели время на площадках мероприятия...»

сегодня, 18:43
Власти Москвы дали Навальному от ворот поворот

Власти столицы отказали оппозиционеру Алексею Навальному в проведении антикоррупционного митинга..»

сегодня, 18:29
Москва празднует воссоединение с Крымом

Российская столица широко отмечает третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Центром торжеств стали Воробьевы горы, где проходит грандиозный молодежный фестиваль "Весна"...»

сегодня, 18:28
Чем убивали советские "фантомасы"

Уличные перестрелки и ограбления банков советские граждане в конце 1960-х годов могли видеть только в кино. К примеру, во французском фильме "Фантомас", который как раз вышел на экраны кинотеатров в СССР. Так что дело банды братьев Тостопятовых стало для большинства из них шоком. "Советские гангстеры" грабили магазины и кассиров среди бела дня – при этом, не стесняясь, палили из автоматов...»

сегодня, 18:14
В центре Москвы пьяный мужчина напал на врачей скорой

В центре Москвы нетрезвый мужчина напал на бригаду скорой помощи..»

сегодня, 17:30
На юге Москвы подросток выпал из окна многоэтажки

Под окнами многоэтажки на юге столицы найдено тело подростка..»

сегодня, 16:59
Порошенко получил издевательский подарок о Крыме

В Администрации президента Украины рассекретили подарки, сделанные Петру Порошенко в 2016 году. В перечне оказался путеводитель по Крыму. Однако, кто именно преподнес украинскому лидеру карту полуострова в подарок, в администрации не сообщили...»

сегодня, 16:28
Россия с размахом отмечает годовщину воссоединения с Крымом

Сегодня Россия празднует третью годовщину исторического воссоединения с Крымским полуостровом. Dni.Ru решили выяснить, какие торжественные мероприятия проходят в разных уголках нашей страны...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.