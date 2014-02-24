Порошенко получит очередную пощечину от Москвы

7 марта 2017, вторник, 08:44 – ИА СОЧИ-24



Порошенко получит очередную пощечину от Москвы

У Киева нет шансов выиграть в Международном суде ООН в Гааге, уверены эксперты. Более того – разбирательство может выйти боком самой Украине.Многие восприняли действия Украины, которая подала иск против России в Международный суд ООН, как сознательное издевательство. Киев обвинил Москву в нарушении двух конвенций – по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации, что, учитывая его репутацию, выглядело по меньшей мере лицемерно.Президент Украины Петр Порошенко громогласно пообещал предоставить международному сообществу доказательства "вины" России. По традиции эти слова не нашли подтверждения, и теперь Киеву предстоит долгий процесс, в ходе которого мир сможет убедиться в отсутствии у него аргументов."Рассмотрение иска совершенно точно затянется надолго. В практике работы суда подобные дела — процесс неторопливый и размеренный. Я прогнозирую, что это не один год займет. У меня нет сомнений, что правда на российской стороне", – цитирует газета "Известия" председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева. "Даже неплохо, что Украина организовала этот процесс, потому что никаких шансов выиграть дело у нее нет. У России же есть хорошая возможность опровергнуть спекуляции, которыми Киев занимается уже несколько лет", – отметил член совета по международно-правовым вопросам при Министерстве иностранных дел России, доктор юридических наук Владимир Котляр.Стремясь выставить Россию в неприглядном свете, Порошенко нарвался на символическую пощечину. Во-первых, ни одно из его обвинений не было подкреплено доказательствами, и дело стало разваливаться буквально на глазах. Во-вторых, у международного сообщества появились вопросы к самому Киеву."Украина сейчас, мягко говоря, не очень хорошо выглядит, учитывая все происходящее в стране", – подчеркнул член Постоянной палаты третейского суда в Гааге, российский дипломат и правовед Станислав Черниченко. Впрочем, ждать быстрых результатов разбирательства не приходится, в особенности учитывая тактику Киева, который продолжает уклоняться от диалога по существу и выдвигает голословные обвинения.

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