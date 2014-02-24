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Порошенко получит очередную пощечину от Москвы

7 марта 2017, вторник, 08:44 – ИА СОЧИ-24

Порошенко получит очередную пощечину от Москвы
Порошенко получит очередную пощечину от Москвы
У Киева нет шансов выиграть в Международном суде ООН в Гааге, уверены эксперты. Более того – разбирательство может выйти боком самой Украине.
Многие восприняли действия Украины, которая подала иск против России в Международный суд ООН, как сознательное издевательство. Киев обвинил Москву в нарушении двух конвенций – по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации, что, учитывая его репутацию, выглядело по меньшей мере лицемерно.Президент Украины Петр Порошенко громогласно пообещал предоставить международному сообществу доказательства "вины" России. По традиции эти слова не нашли подтверждения, и теперь Киеву предстоит долгий процесс, в ходе которого мир сможет убедиться в отсутствии у него аргументов."Рассмотрение иска совершенно точно затянется надолго. В практике работы суда подобные дела — процесс неторопливый и размеренный. Я прогнозирую, что это не один год займет. У меня нет сомнений, что правда на российской стороне", – цитирует газета "Известия" председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева. "Даже неплохо, что Украина организовала этот процесс, потому что никаких шансов выиграть дело у нее нет. У России же есть хорошая возможность опровергнуть спекуляции, которыми Киев занимается уже несколько лет", – отметил член совета по международно-правовым вопросам при Министерстве иностранных дел России, доктор юридических наук Владимир Котляр.Стремясь выставить Россию в неприглядном свете, Порошенко нарвался на символическую пощечину. Во-первых, ни одно из его обвинений не было подкреплено доказательствами, и дело стало разваливаться буквально на глазах. Во-вторых, у международного сообщества появились вопросы к самому Киеву."Украина сейчас, мягко говоря, не очень хорошо выглядит, учитывая все происходящее в стране", – подчеркнул член Постоянной палаты третейского суда в Гааге, российский дипломат и правовед Станислав Черниченко. Впрочем, ждать быстрых результатов разбирательства не приходится, в особенности учитывая тактику Киева, который продолжает уклоняться от диалога по существу и выдвигает голословные обвинения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 10:15
"Шарики-ледышки" сковали Москву

Обрушившийся на Москву ледяной дождь привел к тому, что утром 7 марта все тротуары и дворы города оказались покрыты ровным, тонким слоем льда. Метеорологи подчеркивают, что сложилась крайне опасная ситуация и жителям столицы следует быть очень осторожными...»

сегодня, 09:59
Женщинам разрешат кормить детей грудью на работе

Роспотребнадзор сделает условия труда для женщин более комфортными. Ведомство разработало соответствующий проект...»

сегодня, 09:44
Воры стащили сейф с 1,5 млн из конторы на севере Москвы

Согласно поступившему в полицию сообщению, три злоумышленника взломали дверь и проникли в нотариальную контору на улице Верхняя Масловка на севере Москвы..»

сегодня, 09:44
Трамп решил показать Путину зубы

Президент США Дональд Трамп ужесточил позицию относительно России. Такое решение было одобрено рядом союзников Америки в Европе...»

сегодня, 09:31
В Москве обнаружили тело юноши с простреленной головой

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире в 4-м Стрелецком проезде на северо-востоке столицы тело юноши 1994 года рождения с огнестрельным ранением головы, передает агентство городских новостей "Москва"..»

сегодня, 09:30
Сечину и Миллеру будут начислять зарплату по-новому

В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. По словам экспертов, разработанная чиновниками система оценки эффективности работы высокопоставленных сотрудников серьезно ограничивает их возможности...»

сегодня, 09:14
Россия заплатила ООН больше $77 млн

Россия перевела в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций 77 888 309 долларов в качестве ежегодного взноса, передает РИА ФАН..»
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