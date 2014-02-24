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Порошенко попал в ловушку Путина

15 марта 2017, среда, 11:46 – ИА СОЧИ-24

Порошенко попал в ловушку Путина
Порошенко попал в ловушку Путина
Петр Порошенко сам загнал себя в ловушку. Олигарх в нем окончательно победил политика. Применяя против народа силу, президент дает украинцам все больше поводов для протеста, убеждены политологи.
Перемены в Петре Порошенко негативны для него самого как
президента и для всей Украины. А вот для "последнего счастливого
украинского олигарха" они положительны. "Его хитрость и
изворотливость, лживость, красноречие, блеф, бесконечные разводки и
стравливание всех против всех, хорошо работает пока люди терпят и надеются на
него, а ситуация не обостряется. Если все становится плохо… он открыто
становится жестоким, злым, жадным и циничным (здесь и далее орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет в Facebook украинский
политолог Виктор Небоженко.Порошенко оказался проще и примитивнее, чем о нем было принято думать. "Отдав приказ, о разгоне блокадников, он прекрасно понимает,
что не прав и что он несправедливо использует силу-спецназ, которую ему вручила
Украина в надежде, что он использует ее на благое дело – защиту страны и борьбы
с преступностью. Увы, вместо этого, он использовал силовиков для защиты тех,
кто во время войны торгует с врагом и получает огромные барыши", —
заявляет эксперт.По мнению Небоженко, ситуация становится понятной для всех, кроме президента и его окружения: "...оскорбляя и мучая Украину, Порошенко
автоматически попадает в руки Кремля". Ибо если он не опирается
на народ Украины, то ради удержания власти любой ценой ему придется опираться
на силу Москвы. Теперь Порошенко попал в ловушку Путина, который выбирает
способы его "использования" в зависимости от своих отношений с
президентом США Трампом и ситуации на Украине. Политолог подчеркивает, что спецназ СБУ и МВД были "последним
редутом защиты Порошенко" – на
случай чрезвычайной обстановки в стране и прямой угрозы жизни и здоровью
президента. А глава государства использовал их против добровольцев, "воинов
АТО". Тем самым в глазах граждан Украины эти специальные подразделения
снова дискредитированы.Более того, авторитарный Порошенко рассчитывает, что,
заставляя силовиков СБУ и МВД бороться с собственным народом, он намертво
свяжет их со своей политической судьбой. Но это огромная ошибка – так поступал
и Янукович во время Майдана, пишет Небоженко. "Украина до последнего
надеялась, что президент Порошенко еще сможет резко измениться и встать на
украинский, реформаторский, демократический путь. Увы, все пошло по худшему
сценарию", – отмечает политолог. По его словам, поводов для народных
протестов с каждым днем будет больше и больше. А силовиков,
которых можно будет использовать против народа, – все меньше.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:01
Эрдоган решил свергнуть Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»

сегодня, 15:58
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