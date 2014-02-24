Порошенко попал в ловушку Путина

15 марта 2017, среда, 11:46 – ИА СОЧИ-24



Порошенко попал в ловушку Путина

Петр Порошенко сам загнал себя в ловушку. Олигарх в нем окончательно победил политика. Применяя против народа силу, президент дает украинцам все больше поводов для протеста, убеждены политологи.Перемены в Петре Порошенко негативны для него самого какпрезидента и для всей Украины. А вот для "последнего счастливогоукраинского олигарха" они положительны. "Его хитрость иизворотливость, лживость, красноречие, блеф, бесконечные разводки истравливание всех против всех, хорошо работает пока люди терпят и надеются нанего, а ситуация не обостряется. Если все становится плохо… он открытостановится жестоким, злым, жадным и циничным (здесь и далее орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет в Facebook украинскийполитолог Виктор Небоженко.Порошенко оказался проще и примитивнее, чем о нем было принято думать. "Отдав приказ, о разгоне блокадников, он прекрасно понимает,что не прав и что он несправедливо использует силу-спецназ, которую ему вручилаУкраина в надежде, что он использует ее на благое дело – защиту страны и борьбыс преступностью. Увы, вместо этого, он использовал силовиков для защиты тех,кто во время войны торгует с врагом и получает огромные барыши", —заявляет эксперт.По мнению Небоженко, ситуация становится понятной для всех, кроме президента и его окружения: "...оскорбляя и мучая Украину, Порошенкоавтоматически попадает в руки Кремля". Ибо если он не опираетсяна народ Украины, то ради удержания власти любой ценой ему придется опиратьсяна силу Москвы. Теперь Порошенко попал в ловушку Путина, который выбираетспособы его "использования" в зависимости от своих отношений спрезидентом США Трампом и ситуации на Украине. Политолог подчеркивает, что спецназ СБУ и МВД были "последнимредутом защиты Порошенко" – наслучай чрезвычайной обстановки в стране и прямой угрозы жизни и здоровьюпрезидента. А глава государства использовал их против добровольцев, "воиновАТО". Тем самым в глазах граждан Украины эти специальные подразделенияснова дискредитированы.Более того, авторитарный Порошенко рассчитывает, что,заставляя силовиков СБУ и МВД бороться с собственным народом, он намертвосвяжет их со своей политической судьбой. Но это огромная ошибка – так поступали Янукович во время Майдана, пишет Небоженко. "Украина до последнегонадеялась, что президент Порошенко еще сможет резко измениться и встать наукраинский, реформаторский, демократический путь. Увы, все пошло по худшемусценарию", – отмечает политолог. По его словам, поводов для народныхпротестов с каждым днем будет больше и больше. А силовиков,которых можно будет использовать против народа, – все меньше.

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