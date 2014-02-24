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Порошенко "прострелил себе ногу" атакой на Сбербанк

14 марта 2017, вторник, 13:16 – ИА СОЧИ-24

Порошенко "прострелил себе ногу" атакой на Сбербанк
Порошенко "прострелил себе ногу" атакой на Сбербанк
Министерство иностранных дел России прокомментировало недавнюю серию атак со стороны представителей украинских радикальных организаций на отделения российских банков. В Москве уверены, что такие акции станут "выстрелом в ногу" нынешней власти в Киеве.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, атаки на отделения российских банков происходят при фактическом попустительстве со стороны украинских властей. "Найден очередной "страшный враг", от которого, мол, происходят все беды на Украине, – это банки с российским капиталом, давно и успешно работающие в стране на благо ее же экономики, финансовой системы и в интересах многочисленных украинских вкладчиков", – сказано в сообщении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства. При этом в министерстве задались вопросом, кому могут быть выгодны атаки на российские банки, зарегистрированные в полном соответствии с местным законодательством и имеющие значительную долю в банковской системе Украины. "Не будет ли создание проблем для этих банков "выстрелом себе в ногу" нынешней украинской власти? И способна ли или готова ли она справиться с этим очередным вопиющим правовым беспределом?" – заключили в ведомстве.
Напомним, ранее головной офис Сбербанка России в Киеве объявил о приостановке своей деятельности. В пресс-службе финансовой организации объяснили этот шаг агрессивными действиями со стороны представителей украинских радикальных организаций. Как сообщалось, в понедельник, 13 марта, у главного офиса российского банка собрались около 50 человек. Они закрыли вход в офис защитными роллерами, а после этого стали закладывать дверные проемы кирпичами.Позже депутат Верховной рады Андрей Белицкий заявил, что атаки на офисы Сбербанка продолжатся. "Постоянно мы будем расширять всю эту историю на всю Украину, на все их отделения", – сказал он. По словам радикала, это ответ на недавнее признание крупнейшим российским банком документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Между тем эксперты утверждают, что закрытие Сбербанка на Украине приведет к самым негативным последствиям для финансовой системы страны и отразится на благосостоянии ее граждан. Дело в том, что российский банк входит в десятку крупнейших держателей депозитов украинцев: по некоторым сведениям, их общая сумма превышает 11 миллиардов гривен.
В случае если Сбербанк прекратит работу в Незалежной, рассчитываться с вкладчиками предстоит украинскому Фонду гарантирования вкладов, долг которого перед Минфином и Нацбанком уже составляет более 70 миллиардов гривен.И для того, чтобы изыскать деньги на расчет с вкладчиками, власти будут вынуждены запустить печатный станок, что лишь усугубит и без того высокую инфляцию.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 15:46
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В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»

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