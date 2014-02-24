Порошенко срывает захоронение Ленина

16 марта 2017, четверг, 18:00 – ИА СОЧИ-24



Порошенко срывает захоронение Ленина

В РПЦ не поддерживают идею захоронения тела Ленина. Церковь считает, что данный вопрос утратил свою актуальность, так как на постсоветском пространстве идет процесс декоммунизации."Мы можем ставить вопрос о перезахоронении не ранее,чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветскомпространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходитьисключительно из религиозных, а не политических соображений", – заявил первыйзампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ АлександрЩипков.По его словам, захоронение Ленина лишь раззадорит людей,желающих стереть из истории страницы об СССР. "Мы видим, как темадекоммунизации используется нашими ближайшими соседями в целях дерусификации.Можем ли мы лить воду на эту идеологическую мельницу? Разумеется, нет, неможем", – цитирует Щипкова "Интерфакс".К примеру, сейчас на Украине идет настоящая войнас советскими памятниками. С разрешения президента Петра Порошенко активисты сносятбюсты и монументы вождя коммунизма. При этом украинцы явно подзабыли, что Ленин фактически был отцом-основателем Украины и первым в триадеЛенин-Сталин-Хрущев, кто собирал земли Украины в единое целое.Избавляются украинцы не только от памятников Ленину, подгорячую руку рьяных исполнителей закона "О декоммунизации" попадаютпамятники писателям и ученым, названия городов и улиц. Вымарывается все, чтотак или иначе связано с советским прошлым, переписываются даже школьныеучебники. Однако порывы Порошенко пока не принесли особых успехов в мире. Лидеры других стран на постсоветском пространстве не спешат прощаться с коммунистическим прошлым.

СОЧИ 24