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Порошенко срывает захоронение Ленина
16 марта 2017, четверг, 18:00 – ИА СОЧИ-24
"Мы можем ставить вопрос о перезахоронении не ранее,
чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском
пространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходить
исключительно из религиозных, а не политических соображений", – заявил первый
зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Александр
Щипков.
По его словам, захоронение Ленина лишь раззадорит людей,
желающих стереть из истории страницы об СССР. "Мы видим, как тема
декоммунизации используется нашими ближайшими соседями в целях дерусификации.
Можем ли мы лить воду на эту идеологическую мельницу? Разумеется, нет, не
можем", – цитирует Щипкова "Интерфакс".
К примеру, сейчас на Украине идет настоящая война
с советскими памятниками. С разрешения президента Петра Порошенко активисты сносят
бюсты и монументы вождя коммунизма. При этом украинцы явно подзабыли, что Ленин фактически был отцом-основателем Украины и первым в триаде
Ленин-Сталин-Хрущев, кто собирал земли Украины в единое целое.
Избавляются украинцы не только от памятников Ленину, под
горячую руку рьяных исполнителей закона "О декоммунизации" попадают
памятники писателям и ученым, названия городов и улиц. Вымарывается все, что
так или иначе связано с советским прошлым, переписываются даже школьные
учебники. Однако порывы Порошенко пока не принесли особых успехов в мире. Лидеры других стран на постсоветском пространстве не спешат прощаться с коммунистическим прошлым.
Источник:
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