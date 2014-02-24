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Порошенко тайком названивает Путину
2 марта 2017, четверг, 12:15 – ИА СОЧИ-24
Владимир Путин и Петр Порошенко
продолжают поддерживать контакты, несмотря на жесткое противостояние Москвы и Киева. Президенты
России и Украины беседуют по телефону – в частности, обсуждают ситуацию в
Донбассе.С начала года лидеры двух стран разговаривали четыре раза. Предпоследний – 11 февраля, на следующий день после визита в
Москву президента Словении Борута Пахора. А последняя беседа состоялась 21
февраля по инициативе украинской стороны и продолжалась около 20 минут, сообщает
газета "Коммерсантъ".Причины, по которым контакты лидеров не афишируются, следующие. Если пресса будет
регулярно сообщать о переговорах, критики украинского президента в радикальном
лагере получат очередной повод обвинить его в "сговоре с агрессором за
спиной народа". Напряжение вокруг Донбасса тем временем нарастает. Как
писали Dni.Ru, ДНР и ЛНР 1 марта установили внешнее
управление украинскими предприятиями, расположенными на их территории. Главы
ДНР и ЛНР – Александр Захарченко и Игорь Плотницкий – заявили, что заводы
перейдут под контроль республик, также Донбасс полностью прекратит поставки
топлива на Украину.Как заявили эксперты, производимая на предприятиях Донбасса
продукция высококонкурентна и имеет постоянных покупателей за рубежом.
Приближенные к украинской власти олигархи на днях объявили, что ежегодная экспортная
выручка от заводов и фабрик на территориях ДНР и ЛНР составляет пять миллиардов долларов.
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