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Порошенко убивает Украину за миллиард от МВФ

4 апреля 2017, вторник, 17:15 – СОЧИ-24

Порошенко убивает Украину за миллиард от МВФ
Порошенко убивает Украину за миллиард от МВФ
В Международном валютном фонде (МВФ) определились с условиями, на которых Киеву будет выделяться очередной денежный транш. Об этом сообщают украинские СМИ.
Одним из главных требований МВФ стало принятие киевскими властями на законодательном уровне концепции пенсионной реформы. Кроме того, руководство страны должно утвердить новый орган вместо налоговой полиции. С этими поставленными Международным валютным фондом задачами администрация президента Украины Петра Порошенко должна справиться до конца апреля. Затем Киев должен будет одобрить закон о рынке сельскохозяйственных земель. Это требуется сделать до конца мая. А к концу июля необходимо будет пересмотреть параметры, в соответствии с которыми гражданам Украины представляются субсидии ЖКХ. Всего же руководству страны необходимо выполнить 11 поставленных МВФ условий.В то же время Нацбанк Украины заявил, что рассчитывает на получение транша в размере одного миллиарда долларов в самом скором времени. "Мы ожидаем, что средства поступят на счета Нацбанка в ближайшие дни, они поступят в разных валютах: в долларах, евро и фунтах стерлингов", – сказал на брифинге во вторник, 4 апреля, замглавы главного финансового учреждения страны Олег Чурий.
На что же Киев потратит очередной транш от МВФ? Как сообщал ранее украинский телеканал "Вести", большая часть миллиарда будет израсходована на обслуживание уже ранее взятых долгов. Эксперты между тем критикуют политику руководства страны. По их словам, новые кредиты, которые идут на оплату ранее взятых, приводят лишь к укреплению долговой кабалы страны и дальнейшему обнищанию ее граждан. Так, социальные гарантии гражданам Украины будут на неопределенное время заморожены на уровне 2017 года. Из-за этого каждый пенсионер может лишиться более чем 18 тысяч гривен в течение ближайших пяти лет. Также без пенсии могут остаться некоторые украинцы в возрасте 60-65 лет, а это еще 84 тысячи гривен.Что касается создания рынка сельхозземель, то киевские власти должны будут пойти на разрешение иностранным лицам приобретать украинские земли, находящиеся в государственной и частной собственности. Мораторий на продажу угодий, как ожидается, будет снят уже до конца этого года.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Бомба в метро Петербурга могла сработать случайно

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, которые выясняют обстоятельства теракта 3 апреля, предположили, что взрыв бомбы в метро мог произойти случайно..»

сегодня, 21:14
"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова

В руководстве "Единой России" уверены, что новый глава Удмуртии Александр Бречалов придаст новый импульс развитию республики. Об этом заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев...»

сегодня, 21:01
Бывшего главу Удмуртии арестовали

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был арестован в зале суда..»

сегодня, 21:00
СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова..»

сегодня, 20:31
Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро

До сих еще не все тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербруга опознаны. Однако многие люди продолжают надеяться, что их пропавшие родственники все еще живы. Так, недавно в Сети появилось объявление о розыске 26-летнего тренера Дениса Петрова, однако скорее всего, молодой человек погиб...»

сегодня, 20:15
Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука

Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»

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Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»
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