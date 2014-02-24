Порошенко убивает Украину за миллиард от МВФ

4 апреля 2017, вторник, 17:15 – СОЧИ-24



Порошенко убивает Украину за миллиард от МВФ

В Международном валютном фонде (МВФ) определились с условиями, на которых Киеву будет выделяться очередной денежный транш. Об этом сообщают украинские СМИ.Одним из главных требований МВФ стало принятие киевскими властями на законодательном уровне концепции пенсионной реформы. Кроме того, руководство страны должно утвердить новый орган вместо налоговой полиции. С этими поставленными Международным валютным фондом задачами администрация президента Украины Петра Порошенко должна справиться до конца апреля. Затем Киев должен будет одобрить закон о рынке сельскохозяйственных земель. Это требуется сделать до конца мая. А к концу июля необходимо будет пересмотреть параметры, в соответствии с которыми гражданам Украины представляются субсидии ЖКХ. Всего же руководству страны необходимо выполнить 11 поставленных МВФ условий.В то же время Нацбанк Украины заявил, что рассчитывает на получение транша в размере одного миллиарда долларов в самом скором времени. "Мы ожидаем, что средства поступят на счета Нацбанка в ближайшие дни, они поступят в разных валютах: в долларах, евро и фунтах стерлингов", – сказал на брифинге во вторник, 4 апреля, замглавы главного финансового учреждения страны Олег Чурий.На что же Киев потратит очередной транш от МВФ? Как сообщал ранее украинский телеканал "Вести", большая часть миллиарда будет израсходована на обслуживание уже ранее взятых долгов. Эксперты между тем критикуют политику руководства страны. По их словам, новые кредиты, которые идут на оплату ранее взятых, приводят лишь к укреплению долговой кабалы страны и дальнейшему обнищанию ее граждан. Так, социальные гарантии гражданам Украины будут на неопределенное время заморожены на уровне 2017 года. Из-за этого каждый пенсионер может лишиться более чем 18 тысяч гривен в течение ближайших пяти лет. Также без пенсии могут остаться некоторые украинцы в возрасте 60-65 лет, а это еще 84 тысячи гривен.Что касается создания рынка сельхозземель, то киевские власти должны будут пойти на разрешение иностранным лицам приобретать украинские земли, находящиеся в государственной и частной собственности. Мораторий на продажу угодий, как ожидается, будет снят уже до конца этого года.

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