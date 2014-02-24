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Порошенко устроил плач перед иностранными гостями

2 марта 2017, четверг, 09:46 – ИА СОЧИ-24

Порошенко устроил плач перед иностранными гостями
Порошенко устроил плач перед иностранными гостями
Встреча с главами внешнеполитических ведомств Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским стала для президента Украины очередным поводом заявить о российской агрессии, которой якобы подвергается его страна. На сей раз "руку Кремля" он разглядел в национализации находящихся в Донбассе предприятий. При этом для своего общения с иностранными гостями украинский лидер избрал форму, которую многие комментаторы охарактеризовали как плач.
Все чаще эксперты отмечают, что украинские политики проявляют небывалую изобретательность, но не в поиске пути для достижения каких-либо результатов, а в поиске причины, почему они этих результатов не достигли. Стандартным и ставшим привычным объяснением являются некие "козни Кремля". Подобные заявления настолько утомили общественность своей бездоказательностью, что успели стать предметом для шуток.В качестве еще одного объяснения выступает конфликт в Донбассе, который, судя по заявлениям украинских властей, мешает им на должном уровне исполнять свои обязанности и бороться с коррупцией. Во время встречи с министрами иностранных дел Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским президент Украины Петр Порошенко решил объединить эти два аргумента."Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права – Россией были де-факто конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации Россией востока Украины", – пожаловался украинский лидер иностранным гостям. В качестве "признаков оккупации" он также назвал тот факт, что Россия снабжает население Донбасса газом и электроэнергией.В помощи мирным жителям Петр Порошенко разглядел хороший повод для очередного расширения санкций. Он призвал западные страны ввести ограничительные меры в отношении лиц, которые взяли под контроль бывшие украинские активы в Донбассе, передает пресс-служба украинского президента. Отметим, на введение временной администрации на предприятия население Донбасса было вынуждено пойти из-за организованной радикалами при попустительстве Киева блокады региона.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 09:45
Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой

Международный комитет палаты общин опубликовал объемный доклад о взаимоотношениях Великобритании и России. Эксперты назвали отсутствие диалога с Кремлем "недальновидной" политикой...»

сегодня, 09:01
Дикий скачок тарифов ЖКХ ударил по регионам

Во многих городах России тарифы на ЖКХ неожиданно выросли в несколько раз. Новые нормативы оплаты коммунальных услуг, предполагавшие снижение цен, произвели обратный эффект...»

сегодня, 08:59
Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами

Заместитель министра иностранных дел Молдавии Даниела Морарь во время заседания правительства 1 марта заявила об отзыве посла страны в России Дмитрия Брагиша. Это решение стало неожиданностью как для дипломата, так и для российского МИДа...»

сегодня, 08:15
На что живет Михаил Горбачев

Сегодня, 2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 86 лет. В последнее время экс-президент СССР неважно себя чувствует и редко появляется на публике. Dni.Ru выяснили, на что живет пенсионер Горбачев, удается ли ему сейчас зарабатывать деньги и почему он решил продать свой дом в Германии...»

вчера, 21:44
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ведет переговоры относительно кандидатуры на пост посла в России..»

вчера, 21:44
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Пассажиры киевского метро 1 марта заметили на табло турникетов надпись календарной даты на русском языке. Администрации киевской подземки объяснила происходящее "происками Кремля"...»

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