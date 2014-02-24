Порошенко устроил плач перед иностранными гостями

2 марта 2017, четверг, 09:46 – ИА СОЧИ-24



Порошенко устроил плач перед иностранными гостями

Встреча с главами внешнеполитических ведомств Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским стала для президента Украины очередным поводом заявить о российской агрессии, которой якобы подвергается его страна. На сей раз "руку Кремля" он разглядел в национализации находящихся в Донбассе предприятий. При этом для своего общения с иностранными гостями украинский лидер избрал форму, которую многие комментаторы охарактеризовали как плач.Все чаще эксперты отмечают, что украинские политики проявляют небывалую изобретательность, но не в поиске пути для достижения каких-либо результатов, а в поиске причины, почему они этих результатов не достигли. Стандартным и ставшим привычным объяснением являются некие "козни Кремля". Подобные заявления настолько утомили общественность своей бездоказательностью, что успели стать предметом для шуток.В качестве еще одного объяснения выступает конфликт в Донбассе, который, судя по заявлениям украинских властей, мешает им на должном уровне исполнять свои обязанности и бороться с коррупцией. Во время встречи с министрами иностранных дел Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским президент Украины Петр Порошенко решил объединить эти два аргумента."Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права – Россией были де-факто конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации Россией востока Украины", – пожаловался украинский лидер иностранным гостям. В качестве "признаков оккупации" он также назвал тот факт, что Россия снабжает население Донбасса газом и электроэнергией.В помощи мирным жителям Петр Порошенко разглядел хороший повод для очередного расширения санкций. Он призвал западные страны ввести ограничительные меры в отношении лиц, которые взяли под контроль бывшие украинские активы в Донбассе, передает пресс-служба украинского президента. Отметим, на введение временной администрации на предприятия население Донбасса было вынуждено пойти из-за организованной радикалами при попустительстве Киева блокады региона.

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