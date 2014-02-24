Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина
17 февраля 2017, пятница, 21:44 – ИА СОЧИ-24
Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина
Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина. Риторика Киева не меняется вот уже на протяжении нескольких лет. Президенту Украины всюду видится российская угроза и он хочет убедить мировое сообщество в том, что Путин якобы является опасностью чуть ли не для всей планеты.По мнению Порошенко, президент России ненавидит Украину. "Он отрицает уникальность украинского государства и народа", – посетовал глава государства во время выступления на Мюнхенской конференции."Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в русские цвета", – уверен зацикленный на российской угрозе Порошенко. Украинский лидер выразил мнение, что аппетиты Путина якобы простираются гораздо дальше Киева.Примечательно, что с обвинениями на "злобного" Путина обрушился человек, который вот уже на протяжении нескольких лет не оставляет попыток сравнять Донбасс с землей. При этом российский лидер, в отличии от своего украинского коллеги, неоднократно выражал обеспокоенность в связи с бойней, которую учинили каратели Киева."Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", – заявил президент России в ходе выступления на коллегии ФСБ. Как писали Dni.Ru, Путин в очередной раз напомнил о том, что Киев не соблюдает минские соглашения, что приводит к ухудшению ситуации в Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»
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Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»
Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»