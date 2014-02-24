Порошенко выгнал на улицу сотни россиян

20 января 2017, пятница, 10:46 – ИА СОЧИ-24



Порошенко выгнал на улицу сотни россиян

Генеральный директор липецкой конфетной фабрики "Рошен" Олег Казаков объявил о закрытии филиала кондитерской корпорации Петра Порошенко. По его словам, без работы окажутся сотни россиян."Скажу только одно слово: "Достали!.." – заявил Олег Казаков. Он сообщил, что все три промплощадки кондитерской фабрики прекратят работу в апреле 2017 года после выработки закупленного сырья."На улице окажутся 700 человек трудового коллектива, получавших приличную по российским меркам зарплату. Все они, согласно закону, получат выходные пособия", – цитирует Олега Казакова региональное издание GOROD48.Гендиректор липецкой фабрики "Рошен" заявил, что на протяжении нескольких лет его компания испытывала "прессинг" со стороны правоохранительных органов и налоговой службы. В результате объем производства с 2012-2013 года упал с 10-12 тысяч тонн кондитерских изделий до трех тысяч тонн, а персонал сократился с 1800 до 700 человек. Также фабрика остановила экспорт в СНГ."Неудачи липецкой кондитерской фабрики следует искать скорее не в экономике, а то ли в политике, то ли в карьеризме сотрудников ФНС, эксплуатирующих ситуацию", – заявил Олег Казаков. "Нас пытаются привлечь к ответственности за нарушения налогового законодательства каких-то субподрядчиков наших контрагентов. Хотя ранее (до 2014 года. – Прим. ред.) законность строительства была подтверждена в рамках камеральных налоговых проверок", – пояснил он. Речь идет о строительстве третьей промплощадки "Рошен" в селе Косыревка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошеннического хищения из бюджета России 180 миллионов рублей при возмещении НДС. Стражи порядка установили, что руководство кондитерской фабрики и подрядчик строительства промплощадки направили в налоговую службу поддельные документы с сильно завышенной стоимостью возведенного объекта – миллиард рублей. Таким образом, по данным СК, возмещение НДС было незаконным и государству был нанесен ущерб в особо крупном размере. В апреле 2015 года сотрудники регионального управления ФСБ временно блокировали работу фабрики и провели обыск с целью изъятия документов и компьютерной техники. "Такого напичканного современнейшим оборудованием комплекса нет ни на одной кондитерской фабрике России. А справа – замороженная в силу известных причин стройка, недостроенный на 40% новый производственный корпус фабрики, ее третья производственная площадка. Вот тот самый миллиард рублей, о котором говорил уже отправленный в отставку руководитель пресс-службы Следственного комитета России Владимир Маркин", – заявил Олег Казаков.Напомним, президент России Владимир Путин в своем выступлении на Валдайском форуме в 2016 году назвал Петра Порошенко "крупным инвестором в экономику России". "Фабрика работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль", – отметил тогда глава государства.

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