Порошенко вынудил Сбербанк продать "дочку" за бесценок
29 марта 2017, среда, 08:43 – СОЧИ-24
Порошенко вынудил Сбербанк продать "дочку" за бесценок
Структуры Григория Гусельникова и Саида Гуцериева заплатят за украинскую дочернюю структуру Сбербанка примерно 130 миллионов долларов, что меньше капитала организации. Эксперты отметили, что смена собственника и названия не означает автоматического снятия санкций с банка. Согласно отчетности украинского отделения Сбербанка за период с января по сентябрь 2016 года, его капитал составляет 144 миллиона долларов. Покупатели заплатят за "дочку" российской кредитной организации 130 миллионов долларов, сообщает "Коммерсантъ". Сделка должна быть закрыта до конца первого полугодия."Исходно обсуждалась более высокая сумма, но санкции, введенные президентом Украины в отношении российских банков в середине марта, значительно скорректировали ситуацию", – рассказал один из источников. По его словам, еще сильнее по кредитной организации ударили действия украинских радикалов. Все это подтолкнуло руководство Сбербанка к уступкам.Впрочем, для осуществления сделки нужно получить одобрение Нацбанка Украины. Формальных причин для отказа нет – покупка совершается не через российские структуры. Григорий Гусельников приобретает свою часть "дочки" Сбербанка через латвийский Norvik Banka, а Саид Гуцериев – через белорусскую фирму. После этого компания будет работать под брендом Norvik Banka, что, однако, не означает автоматической отмены ограничительных мер.Украинский Сбербанк указан в приказе и при смене собственника не будет освобожден от санкций, заявил управляющий партнер адвокатской конторы "Юстина" Владимир Плетнев. По его словам, новым владельцам придется просить об исключении собственности из черного списка, ссылаясь на утрату связей кредитной организации с Россией. Причем обратиться им предстоит напрямую к президенту Украины.
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Москва ответила на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. В российском МИДе считают недопустимыми подобные высказывания...»
Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций...»
Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»
Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов...»
"Британия шагнула в неизвестность" – под такими шапками вышли 29 марта лондонские газеты. Процедура выхода из Евросоюза официально запущена. Что ждет британцев, да и остальных европейцев, за крутым поворотом?..»
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