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Порошенко выставил себя на посмешище из-за Гайдар

5 апреля 2017, среда, 13:58 – СОЧИ-24

Порошенко выставил себя на посмешище из-за Гайдар
Порошенко выставил себя на посмешище из-за Гайдар
Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Политологи между тем отмечают, что таким назначением украинский лидер в очередной раз поставил себя в неловкое положение.
По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, кроме как красивыми словами на публике Гайдар себя ничем не проявила. "Какой из нее советник? Ну, будет сидеть на каких-то переговорах с умным лицом. Ясно, что Порошенко в очередной раз насмешил публику", – приводит слова эксперта "Лайф". Политолог подчеркнул, что на Украине ни одна из политических сил не относится к Гайдар серьезно. "Я бы сказал, она для всех подозрительна, за ней стоят скорее скандалы, чем содержательная линия поведения. Ей ничего не удалось сделать в Одессе, шлейф у нее подозрительный", – сказал Погребинский.
При этом он не исключил, что назначение Гайдар внештатным советником Порошенко продиктовано личными причинами. "Может, брал на себя какие-то обязательства, когда вручал ей паспорт: "Ты, Маша, у нас не пропадешь, я буду тебя опекать". Ну, смешно. Хотелось бы знать, знает ли об этом жена Порошенко", – резюмировал эксперт.В свою очередь, член Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов отметил, что украинский президент заинтересован в таких людях, как Гайдар. "Не думаю, что у него (Петра Порошенко. – прим.ред.) очень высокие представления о ее потенциале – Гайдар не является признанным реформатором с мировым именем. С другой стороны, президент Порошенко заинтересован в том, чтобы на Украине продолжали работать российские эмигранты с такими знаковыми именами", – сказал политолог.
Мария Гайдар – политик и журналист, дочь известного реформатора, бывшего министра финансов России Егора Гайдара. В 2009-2011 годах занимала пост вице-губернатора Кировской области. В 2015 году она перебралась на Украину, где начала работать в команде тогдашнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В сентябре прошлого года политика объявила об отказе от российского гражданства, объяснив это украинского паспорта.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Мать избавилась от умершей 27-летней россиянки, выкинув ее тело в чемодане в море. Страшная находка была обнаружена в порту итальянского города Римини...»

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На желтой ветке московского метро заговорили на английском

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»

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Володин предложил обсудить молодежную политику

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести в нижней палате парламентские слушания, посвященные молодежной политике. Ориентировочная дата мероприятия – 18 мая...»

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