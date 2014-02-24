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Порошенко выставил Тимошенко счет за блокаду
15 марта 2017, среда, 14:44 – ИА СОЧИ-24
Украина понесла тяжелые потери из-за блокады националистами
Донбасса. Ее организаторы еще больше усложнили задачу восстановления
территориальной целостности страны, заявил Петр Порошенко. Своим выступлением украинский
президент открыл заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).По плану Порошенко, убытки следует взыскать с
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а
также партий "Батькивщина" и "Самопомощь". "То, что
действия наших блокадников влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую
именно, покажет калькуляция. И эти счета мы выставим не только
самопровозглашенным республиканцам, но и "Самопомощи",
"Батькивщине" и другим зачинщикам и промоутерам блокады", -
цитирует украинского лидера телеканал "112 Украина".Радикалы, которых поддерживают некоторые депутаты Верховной
рады, блокируют торговлю с Донбассом с конца января. Из-за прекращения поставок
топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. Были попытки и
остановить железнодорожное сообщение Украины с Россией. 13 марта на станции
Кривой Торец были задержаны несколько сторонников блокады Донбасса, что вызвало
протесты в некоторых регионах страны. Днем позже дело дошло до потасовки группы
радикалов во главе с нардепом Владимиром Парасюком с сотрудниками полиции
Донецкой области. Порошенко, комментируя эти события, заявил: организаторы
блокады хотели спровоцировать власти страны на силовые действия и "ждали
крови". "За полтора месяца они не приблизили, а отдалили перспективу
возвращения этих районов. Не усилили, а ослабили влияние Украины по ту сторону
линии соприкосновения. Не способствовали восстановлению территориальной
целостности, а, наоборот, еще больше усложнили эту задачу", – заявил
украинский лидер.Как писали Dni.Ru, украинские
предприниматели предсказывают Украине из-за блокады экономический крах.
Огромная сумма денег пройдет мимо бюджета государства, в итоге Украине придется
включить печатный станок. После этого страну ждет новая, еще более
разрушительная волна инфляции. Особенно
пострадают от этого находящиеся под контролем Киева части Донецкой и Луганской
областей, а также Запорожье, Днепропетровск и Харьковская область – регионы,
предприятия которых работают в тесной связи с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Источник:
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