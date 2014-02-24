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Поругавшийся с Москвой Лукашенко подлизывается к ЕС

13 марта 2017, понедельник, 17:28 – ИА СОЧИ-24

Поругавшийся с Москвой Лукашенко подлизывается к ЕС
Поругавшийся с Москвой Лукашенко подлизывается к ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска с переизбранием на должность председателя Европейского совета. При этом глава белорусского государства выразил надежду на укрепление двухстороннего сотрудничества и сближение Минска и Брюсселя.
"Глава государства выразил уверенность, что деятельность Дональда Туска и в дальнейшем будет содействовать укреплению позиций Европейского союза в мире", – отмечается в сообщении пресс-службы Александра Лукашенко. Кроме того, президент Белоруссии заявил, что Минск будет стремиться к укреплению двухстороннего сотрудничества "во всех сферах взаимного интереса".При этом стоит отметить, что полные любезностей речи Лукашенко по отношению к Брюсселю имеют место на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Россией и Белоруссией из-за некоторых газовых вопросов. Все началось с прошлогоднего демарша Минска, который заявил о якобы несправедливой цене, по которой он покупает российское голубое топливо – 132,77 доллара за тысячу кубометров. И это при том, что к концу 2016 года Белоруссия накопила задолженность за российский газ в размере 270-300 миллионов долларов. Лукашенко же фактически обвинил в создавшемся положении Москву, отметив, что соседям "неприлично иметь такие отношения". В ответ премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что тариф на голубое топливо для Минска не изменится. В то же время информационное агентство Regnum со ссылкой на свои источники распространило информацию, что власти Белоруссии готовят выход страны из Евразийского экономического союза и других совместных с Москвой интеграционных объединений.Через некоторое время президент России Владимир Путин назвал эти споры естественным процессом, отметив, что обе стороны готовы мириться. "Я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций", – отметил глава российского государства.
Политологи же выразили уверенность, что Москва и Минск готовы преодолеть трудности во взаимоотношениях. "Лукашенко ведет себя как своенравная жена богатого мужа. С одной стороны, постоянно напоминает, что тоже имеет права, с другой – Александр Григорьевич прекрасно осознает, что Россия без него проживет, а вот он без нее – не факт", – заявил ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:28
Кот-меломан из Турции очаровал Сеть

Пушистый питомец турецкого музыканта Сарпера Думана завоевал любовь пользователей Сети, продемонстрировав неподдельную любовь к творчеству своего хозяина. Мужчина выложил милое видео на своих страницах в социальных сетях...»

вчера, 21:00
Как российских солдат кормят сухпайком

В последние годы военнослужащие российской армии стали питаться значительно лучше. Однако недавно из воинских частей стали приходить тревожные сообщения: солдат переводят на сухие пайки, которые не только не могут считаться заменой полноценному питанию, но и несут потенциальную угрозу здоровью военнослужащих...»

вчера, 20:45
С бывшего главы Коми сняли обвинение в даче взятки

Уголовное преследование бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера по факту дачи взятки мэру города Сыктывкара было прекращено, передает "Интерфакс"..»

вчера, 20:28
Чубайса шантажируют прослушкой

Анатолий Чубайс потребует привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности. Глава корпорации Роснано сообщил о том, что у него вымогают деньги за аудиозаписи деловых переговоров...»

вчера, 19:58
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В полицию обратился житель Савеловского района на севере Москвы..»

вчера, 19:45
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова эмоционально отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, касающиеся выбора представителя России на "Евровидении". Дипломат напомнила своему украинскому коллеге о необходимости соблюдения международных законов...»

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Пресс-секретаря Трампа унизили в магазине

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