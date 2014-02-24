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Последней с капитаном Ту-154 говорила 32-летняя диспетчер

25 декабря 2016, воскресенье, 11:14 – ИА СОЧИ-24

Последней с капитаном Ту-154 говорила 32-летняя диспетчер
Последней с капитаном Ту-154 говорила 32-летняя диспетчер
Стало известно имя диспетчера, который вел самолет Ту-154 перед крушением в Черном море. Ей оказалась жительница Сочи Юлия Самодурова.
Известно, что ей 32 года. Самодурова является сотрудница Черноморского центра организации воздушного движения . Именно она была последней, кто разговаривал с капитаном разбившегося воздушного судна. Тем временем телеканал РЕН ТВ опубликовал запись предположительно последнего радиообмена диспетчера с Ту-154. Судя по всему,никаких нештатных ситуаций не наблюдалось.
В конце аудиозаписи диспетчеры пытаются связаться с экипажем самолета, но ответа не получают.
Пока подлинность разговора не подтверждена.
Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера и тела пассажиров спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.   

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Последней с капитаном Ту-154 говорила 32-летняя диспетчер

Стало известно имя диспетчера, который вел самолет Ту-154 перед крушением в Черном море. Ей оказалась жительница Сочи Юлия Самодурова...»

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Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»

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сегодня, 10:29
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Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»

сегодня, 09:46
Доктора Лизу спасли от смерти в Ту-154

Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»
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