Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро

4 апреля 2017, вторник, 20:31 – СОЧИ-24



Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро

До сих еще не все тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербруга опознаны. Однако многие люди продолжают надеяться, что их пропавшие родственники все еще живы. Так, недавно в Сети появилось объявление о розыске 26-летнего тренера Дениса Петрова, однако скорее всего, молодой человек погиб.Денис ПетровОбъявление было размещено на стене одной из групп, посвященных Санкт-Петербургу в соцсети "Вконтакте". Судя по записи, ученики разыскивали своего тренера. Известно, что 26-летний Денис Петров пропал как раз в день теракта.С утра он позвонил в спортивный клуб и сообщил, что будет к 15:00 часам . В 14:00-14.06 он еще разговаривал по телефону, однако после этого перестал выходить на связь. Родные и друзья Дениса надеются, что он может быть все еще жив. Однако есть основания полагать, что молодой человек погиб. Его имя, фамилия и возраст значатся в опубликованном ранее списке погибших. Максим АрышевСреди жертв теракта оказался и 22-летний уроженец Казахстана Максим Арышев. Из-за близости к эпицентру взрыва молодого человека сначала приняли за смертника, однако затем недоразумение прояснилось. Девушка Максима Александра попрощалась с ним у себя на стене во "Вконтакте". "Самый великодушный, человечный, весёлый и хороший человек. Ты навсегда в сердцах близких, друзей и просто знающих тебя людей. В моем сердце ты навеки. Самый любимый", – написала она. Известно, что Максим учился на третьем курсе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Хотел стать программистом. В тот роковой день, 3 апреля, Арышев ехал домой после занятий. Судя по всему, Максим был очень счастлив со своей возлюбленной Александрой. После Нового года девушка опубликовала очень трогательный их совместный снимок. Она рассказала, как прекрасно и насыщенно провела прошлый год с Максимом. "Этот год вместе с ним вселил в меня уверенность в том, что он – именно тот, с кем я хочу провести всю свою жизнь", – написала Александра, еще не зная, что потеряет любимого. Дильбар (Динара) Алиева Дильбар Алиева училась на психолога в Петербургском государственном университете путей сообщения. Судя по всему, в день трагедии 21-летняя девушка ехала домой после учебы. После взрыва она была жива, однако в ночь на 4 апреля скончалась в больнице. Однокурсники вспоминают Дильбар как доброжелательного и светлого человека, передает "Медуза". "В группе ее все любили, потому что она сама была доброжелательной и улыбчивой", – рассказала одна из однокурсниц Алиевой. Ирина МедянцеваИрина Медянцева была довольно известным в Санкт-Петербурге человеком – она занималась производством авторских кукол. Известно, что в день трагедии 50-летняя женщина планировала отправиться в Великий Новгород. В метро с ней вместе ехала ее дочь Елена. В момент взрыва Ирина закрыла собой дочку, благодаря чему девушка осталась жива. Сама же художница скончалась от тяжелых травм в машине скорой помощи. Оксана ДаниленкоВ результате теракта также погибла и 26-летняя Оксана Даниленко. Судя по посту, который разметила ее сестра Кристина, девушка точно находилась в том вагоне, где произошел взрыв. Девушка успела даже записать шум и крики людей и отправить аудиодорожку в соцсеть "Вконтакте". Однако после этого Оксана перестала выходить на связь с близкими. Ксения МалюковаКсения Малюкова училась в петербургском Акушерском колледже, а на досуге девушка занималась черлидингом. В день трагедии 18-летняя девушка возвращась с практики в 3-й инфекционной детской больнице. Она ехала в центр на встречу со своим молодым человеком.После взрыва близкие до ночи искали Ксению отказываясь верить в ее гибель. В конце концов, тело девушки обнаружили в Екатерининском морге, передает "Комсомольская правда". "Позвонили ее отцу, он сказал: "Не может быть, это неправда, она просто где-то задержалась и сейчас приежет", – рассказывает замдиректора по практическому обучению Акушерского колледжа Светлана Илатовская. Ксения жила вдвоем с отцом, ее мать умерла от онкологии в 2008 году.

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