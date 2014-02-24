Последняя воля Доктора Лизы

Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных. Так произошло и перед ее последним полетом в Сирию, в котором самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны, потерпел крушение в Черном море. "Поскольку доктор Лиза всегда ездила на войну, она оставляла нам строгие инструкции – что делать, если с ней что-нибудь случится. Она категорически запретила пускать журналистов к деткам. Там 10–12 деток, она их видела чуть ли не каждый день, привозила им еду, даже готовила им. Они как семья были, это как мать потерять. Она сказала: "Только, пожалуйста, никакой вакханалии в доме милосердия, запереть на амбарный замок и никого не пускать", – цитирует девушку Life.ru. В настоящее время у входа в офис благотворительного фонда Доктора Лизы возник стихийный мемориал. Друзья, коллеги и просто неравнодушные люди, желающие отдать дань уважения знаменитому врачу-реаниматологу, несут цветы и свечи. Елизавета Глинка летела в Сирию, чтобы доставить в госпиталь в Латакии около тонны медикаментов. "Несколько месяцев назад мы побывали в Латакии в госпитале и увидели, что это хороший новый госпиталь, открыт совсем недавно, хорошее оборудование, врачи и медсестры, а медикаментов нет, расходных материалов нет. А как помочь без лекарств больным, новорождённым, младенцам, онкологическим больным – детям?" – цитирует "Интерфакс"главу Совета по правам человека в России Михаила Федотова. Федотов отметил, что врачу-реаниматологу не терпелось улететь в Сирию, так как она боялась, что медикаменты пропадут. "Было около тонны медикаментов, и она все время мне звонила и спрашивала: "Когда мы полетим в Сирию? Медикаменты могут испортиться и пропасть, – добавил он. – Вчера вечером она загружала в самолет медикаменты, сегодня мы узнали, что самолёт разбился. Это страшная потеря. Очень тяжелая, очень личная для нас всех".
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выразил глубокое сожаление гибелью известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника"...»
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выразил глубокое сожаление гибелью известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника"...»