Последствия авиаударов попали на видео



Киев жертвует здоровьем украинцев назло России сегодня, 19:29 На днях исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун объявила о "декоммунизации" системы здравоохранения страны, намекнув на новые реформы в этой области, в том числе отказе от российских лекарств. К каким последствиям для социальной сферы приведут крайне спорные инициативы украинских властей?..»

Москвичей предупредили об опасной погоде сегодня, 19:16 МЧС Москвы предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды вечером 7 апреля. Горожан ждет сильный дождь с грозой и ветром...»

В Москве арестовали второго фигуранта дела о взрыве в метро сегодня, 18:59 Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте Шохиста Каримова – второго подозреваемого в деле о взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru..»

Поимка террориста в Стокгольме попала на видео сегодня, 18:43 Недалеко от того места, где грузовик протаранил толпу людей и въехал в витрину магазина в центре Стокгольма был задержан подозреваемый в совершении теракта..»



Подробности страшного теракта в центре Стокгольма сегодня, 18:15 В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»

Раскрыта загадка запаха старых книг сегодня, 17:46 Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»

Подозреваемого по делу о питерском теракте арестовали в Москве сегодня, 17:43 Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте Содика Ортикова, который ранее был задержан по подозрению в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru..»

Число жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти сегодня, 17:31 Премьер-министр Швеции Стефан Левен признал наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма терактом, передает РИА Новости..»