Пособника теракта на "Норд-Осте" приговорили к 19 годам
21 марта 2017, вторник, 12:15 – ИА СОЧИ-24
Суд признал Хасана Закаева виновным в соучастии в теракте в театральном центре на Дубровке. Его приговорили к 19 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает НСН.Как установлено в ходе следствия, Закаев состоял в преступном сообществе, помогал в подготовке теракта, в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Напомним, 23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" террористы взяли в заложники более 900 человек. Спецслужбам удалось устранить всех боевиков. Жертвами теракта стали 150 человек.
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Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»
На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»
Похоже, у создателя социальной сети "ВКонтакте" есть преданная поклонница на Украине. Девушка называет себя его женой и уверяет пользователей, что она единственная любовь бизнесмена. Знает ли Дуров о "счастливом браке", пока не известно...»