Пособника теракта на "Норд-Осте" приговорили к 19 годам



В России нашли способ победить бедность сегодня, 11:45 Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»

В Сети опубликован последний разговор пилотов Ту-154 сегодня, 11:45 На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»

Московские кинотеатры бесплатно покажут советские фильмы сегодня, 11:14 В честь Дня работника культуры в столице бесплатно покажут советские фильмы..»

У Павла Дурова объявилась "жена" на Украине сегодня, 11:01 Похоже, у создателя социальной сети "ВКонтакте" есть преданная поклонница на Украине. Девушка называет себя его женой и уверяет пользователей, что она единственная любовь бизнесмена. Знает ли Дуров о "счастливом браке", пока не известно...»