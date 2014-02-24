Постпред США в ООН выступила против Трампа

16 марта 2017, четверг, 09:46 – ИА СОЧИ-24



Постпред США в ООН выступила против Трампа

Постпред США в Организации Объединенных Наций заявила, что необходимо серьезнее относиться к "угрозе" со стороны России. Свое мнение Никки Хейли не аргументировала."Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", – цитирует Никки Хейли Lenta.ru. Однако ее позиция идет вразрез со взглядами американского президента Дональда Трампа, планирующего наладить дружественные отношения с Москвой, подчеркивает издание. Постпред США не первый раз демонстрирует воинственную позицию по отношению к России. Ранее она раскритиковала Москву, которая вместе с Пекином наложила запрет на резолюцию о химическом оружии в Сирии. По словам Хейли, Америка следит за внешней политикой России и готова призвать ее к ответу в случае нарушений. Напомним, что Трамп неоднократно выражал намерение укрепить связи с Москвой. Еще до инаугурации республиканец сообщил о планах поладить с Владимиром Путиным, отказавшись от методов Хиллари Клинтон."Я надеюсь на улучшение отношений с Россией, но не буду предлагать смешную пластмассовую кнопку перезагрузки. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет", – заявил Трамп. iframe width="585" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/7HVJF4Kjf00" frameborder="0" allowfullscreen>

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