Постпред США в ООН выступила против Трампа

Постпред США в Организации Объединенных Наций заявила, что необходимо серьезнее относиться к "угрозе" со стороны России. Свое мнение Никки Хейли не аргументировала. "Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", – цитирует Никки Хейли Lenta.ru. Однако ее позиция идет вразрез со взглядами американского президента Дональда Трампа, планирующего наладить дружественные отношения с Москвой, подчеркивает издание. Постпред США не первый раз демонстрирует воинственную позицию по отношению к России. Ранее она раскритиковала Москву, которая вместе с Пекином наложила запрет на резолюцию о химическом оружии в Сирии. По словам Хейли, Америка следит за внешней политикой России и готова призвать ее к ответу в случае нарушений. Напомним, что Трамп неоднократно выражал намерение укрепить связи с Москвой. Еще до инаугурации республиканец сообщил о планах поладить с Владимиром Путиным, отказавшись от методов Хиллари Клинтон. "Я надеюсь на улучшение отношений с Россией, но не буду предлагать смешную пластмассовую кнопку перезагрузки. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет", – заявил Трамп. iframe width="585" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/7HVJF4Kjf00" frameborder="0" allowfullscreen>
В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
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В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»
Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»