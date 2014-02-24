Пострадавшего от взрыва в метро навестила мать

Мать пришла в больницу к сыну, пострадавшему во время теракта в петербургском метро. Раненый мужчина рассказал о первых секундах после взрыва. На данный момент пострадавший Заур Велиев находится в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, передает Russia Today. По словам мужчины, в первые секунды после взрыва в вагоне погас свет и он увидел лежащих на полу людей. Какой-то мужчина помог Зауру выбраться из поезда через окно. "Я увидел, что руки и ноги у меня целы, а потому было не так страшно", – рассказывает пострадавший.Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. По предварительной информации, бомбу в вагоне поезда взорвал смертник. В результате трагедии погибли 14 человек и более 50 пострадали.
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До сих еще не все тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербруга опознаны. Однако многие люди продолжают надеяться, что их пропавшие родственники все еще живы. Так, недавно в Сети появилось объявление о розыске 26-летнего тренера Дениса Петрова, однако скорее всего, молодой человек погиб...»
Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»
Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»