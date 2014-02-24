Потепление на 1,5 градуса убьет человечество

28 марта 2017, вторник, 21:16 – СОЧИ-24



Потепление на 1,5 градуса убьет человечество

Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи.В апреле 2016 года все страны-члены ООН подписали Парижское соглашение по климату, в рамках которого государства обязались не допустить смертельно опасного повышения температуры на два градуса. Учитывая риски, они договорились остановить этот рост на полутора градусах, сообщает The International Business Times.Тем не менее, последние исследования показали, что потепление климата даже на полтора градуса приведет к массовой гибели жителей Земли. В связи с тем, что влажность воздуха будет повышаться, у людей возникнет сбой в теплоотдаче для охлаждения организма.В первую очередь от потепления пострадают жители индийской Калькутты. В 2015 году в результате тепловой волны в ней погибли примерно 3,4 тысячи человек. При изменении климата подобные трагедии будут происходить регулярно.Позднее к этому списку присоединятся жители пакистанского города Карачи. Также от жары пострадает население Токио, а при потеплении на четыре градуса начнут погибать и люди в Нью-Йорке. Отметим, что исследователи не учитывали финансовые, политические и социальные ресурсы стран как потенциальное оружие против потепления климата. Добавим, что влияние жары на людей неоднородно – многое зависит, например, от возраста и профессии человека.Напомним, ранее американские ученые установили влияние климата на форму носа. Они считают, что широкие ноздри характерны для людей, предки которых жили в жарких условиях с высоким содержанием в воздухе водяных паров.

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