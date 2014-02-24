Пожар на военном складе под Харьковом тушили два дня
24 марта 2017, пятница, 20:29 – ИА СОЧИ-24
Под Харьковом сотрудники МЧС Украины завершили тушение пожара на военном складе боеприпасов. На ликвидацию крупного возгорания у спасателей ушло почти двое суток.Пожарные занимаются ликвидацией последствий случившегося, передает сайт "Аргументы и факты". По предварительным данным, причиной возгорания стала диверсия.
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Телохранитель бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова подвергся резкой критике после появления видео убийства политика. Эксперты изучили опубликованные кадры и пришли к выводу, что охранник не сделал все возможное для спасения шефа...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании беспорядков в стране. Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу...»